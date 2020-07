Von Anna Dreher

Der Unterschied fiel gar nicht auf. Das Team des FC Bayern München wanderte vergangene Woche ein paar Tage durch die schöne Berglandschaft am Achensee in Tirol. Die Spielerinnen machten Fotos von sich am See, Fotos vor Berghütten, Fotos auf Wanderwegen. Nach dem zweiwöchigen Urlaub ist die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer am 17. Juli mit einer zweitägigen Leistungsdiagnostik in die Saisonvorbereitung gestartet. Der Fokus ist stark auf das Finalturnier der Champions League gerichtet, das für den FC Bayern mit dem Viertelfinale gegen Titelverteidiger Olympique Lyon am 22. August in Bilbao beginnt. Und weil nach einem Umbruch, wie ihn der Fußball-Bundesligist mit acht Weggängen vollzogen hat, Teambuilding nicht fehlen darf, stand ein Ausflug auf dem Programm.

Gut zu sehen war auf den Fotos auch, dass eine Spielerin in Tirol dabei war, die dort nicht unbedingt gerechnet werden konnte: Nicole Rolser. Die 28-Jährige hatte Ende Juni ihr Karriereende bekannt gegeben - was aber nicht gleichbedeutend mit einem Abschied vom Verein war. Am Samstag teilten Rolser und der FC Bayern mit, dass sie künftig als Teammanagerin für die Frauen arbeiten wird. "Ich möchte meine Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren als Spielerin, aber auch organisatorisch im Hintergrund sammeln durfte, im Verein einbringen und das Team beim Erreichen seiner Ziele somit bestmöglich unterstützen", sagte Rolser.

2015 war sie vom Liverpool LFC, mit dem sie zwei Mal die englische Liga gewann, zum FC Bayern gekommen und auch hier, 2016, Meister geworden. Rolser erzielte in 90 Einsätzen 26 Tore und hatte sich in dieser Zeit noch zur Nationalspielerin entwickelt. Aber nicht zuletzt nach drei Kreuzbandrissen war nun Zeit für einen Wandel. Erfahrung in einer Position in der Fußballbranche abseits des Feldes hat Rolser bereits gemacht. Seit 2016 hat sie beim Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching in der Geschäftsstelle gearbeitet und sich dort zuletzt vor allem um den Jugendbereich gekümmert.