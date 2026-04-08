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MeinungNagelsmann und der FC BayernDie Debatte um Manuel Neuer könnte noch groß werden

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

Das Champions-League-Spiel der Bayern bei Real Madrid hat ausgereicht, um das Kommunikationsverhalten von Julian Nagelsmann auf die größtmögliche Probe zu stellen.
Das Champions-League-Spiel der Bayern bei Real Madrid hat ausgereicht, um das Kommunikationsverhalten von Julian Nagelsmann auf die größtmögliche Probe zu stellen. Alexander Hassenstein/Getty Images

Was könnte der Bundestrainer von diesem beeindruckenden FC Bayern übernehmen? Nicht alles – aber ein bestimmtes Gespräch sollte Julian Nagelsmann auf jeden Fall führen.

Der Spieler, der die deutsche Nationalmannschaft mit seinen breiten Schultern durch die anstehende Weltmeisterschaft führen soll, wurde erst in der 93. Spielminute dieses Champions-League-Viertelfinales eingewechselt. Man könnte nun einen der gängigen Datenanbieter oder eine künstliche Intelligenz konsultieren, um die Zahl von Leon Goretzkas Ballkontakten im Estadio Santiago Bernabéu sauber auszurecherchieren, aber wem würde das Ergebnis nützen? Ein Ballkontakt, zwei Ballkontakte oder drei, vier, sieben? Eine natürliche Intelligenz besagt, dass Goretzka keine Rolle gespielt hat beim insgesamt schon recht großen Münchner Abend in Madrid. Zwar hat ihm sein Vereinstrainer Vincent Kompany offenkundig die sachgerechte Erledigung des Doppelauftrags „Zeit schinden und dabei vielleicht noch einen Zweikampf gewinnen“ zugetraut, aber ansonsten hat er keinen Grund gesehen, Leon Goretzka auf die große Bühne zu schicken.

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