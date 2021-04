Julian Nagelsmann wird ab der kommenden Saison Trainer beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der 33-Jährige, bisher in Diensten des Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig, tritt wie erwartet die Nachfolge von Hansi Flick an. Das bestätigte der Klub am Dienstag in einer Mitteilung. Der Vertrag von Hansi Flick wird im Juni 2021 aufgelöst, wie es sich der aktuelle Trainer gewünscht hat. Nagelsmann wird beim FC Bayern einen Vertrag bis 2026 erhalten. Die Münchner sollen eine Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro zahlen, denn der Vertrag von Nagelsmann bei RB hätte noch bis 2023 Gültigkeit gehabt. Offiziell machten die Bayern keine Angabe über die gezahlte Summe.

Er verlasse Leipzig "schweren Herzens", betonte Nagelsmann. Er habe aber "nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen."

Bayerns Vorstand Oliver Kahn sagte: "Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden."

"Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer laut Mitteilung und dankte Flick: "Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben."

Flick hatte die Münchner seinerseits um Auflösung seines bis 2023 laufenden Kontraktes gebeten. Der 56-Jährige gilt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) aufgibt. Flick hatte mit den Bayern seit seiner Amtsübernahme im November 2019 sechs Titel gewonnen. Der erneute Gewinn der deutschen Meisterschaft steht kurz bevor.

"Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht - es war eine herausragende Zeit", wird Flick in der Mitteilung zitiert. "Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat."

Nagelsmann war im Sommer 2019 für fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Er hatte stets betont, dass für ihn ein vorzeitiger Wechsel nur mit Zustimmung von RB in Frage käme. Als Kind und Jugendlicher war Nagelsmann Fan des Rekordmeisters, lebte auch schon mal in München. Frau und Kind wohnen bereits im Freistaat.

Als Nachfolger von Nagelsmann kursierte zuletzt der Name Jesse Marsch. Der Amerikaner ist aktuell Trainer von Red Bull Salzburg und hatte bereits sein Interesse an der Nagelsmann-Nachfolge hinterlegt. Unter Ralf Rangnick war Marsch bereits Co-Trainer in Leipzig und bei Mannschaft und Umfeld sehr beliebt. Auch Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg und Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart gelten als Kandidaten in Leipzig.