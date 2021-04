Von Javier Cáceres, Sebastian Fischer, Thomas Hürner und Christof Kneer

Im Westen grenzt der Landkreis Aschaffenburg an Hessen, aber er gehört noch zum Freistaat Bayern. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, in diesem speziellen Fall darf man die Geografie aber ausnahmsweise mal kritisieren. Sie macht eine schöne Geschichte kaputt. Wäre Aschaffenburg nicht bayerisch, könnte man sagen, Julian Nagelsmann sei der erste bayerische Bayern-Trainer seit Franz Beckenbauer. Nun aber ist der Aschaffenburger Felix Magath mitzurechnen, weshalb man die Geschichte leicht verändern muss. Julian Nagelsmann ist der erste oberbayerische Trainer des FC Bayern seit Beckenbauer. Das klingt immer noch gut in einem Weltverein, dessen prägende Trainer in Mönchengladbach (Heynckes), Lörrach (Hitzfeld), Santpedor (Guardiola), Heidelberg (Flick), Amsterdam (van Gaal) oder Boze/Polen (Lattek) geboren wurden.