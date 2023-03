Kommentar von Claudio Catuogno

Auf dem letzten Foto, das ihn als Bayern-Trainer zeigt, trägt Julian Nagelsmann einen in rot und orange gehaltenen Skianzug, was insofern erwähnenswert ist, als dass neben ihm seine Freundin Lena Wurzenberger in ein beinahe identisches Modell gekleidet ist, bloß in grün und türkis. Mei, der Julian und die Lena, haben sie sich sogar die Skianzüge zusammen gekauft! Da kann die nächste Schlagzeile ja nicht weit sein ... et voilà: "Liebes-Trip mit seiner Lena. Bayern planten seine Entlassung, Nagelsmann fuhr Ski!" (Bild).