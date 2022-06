Von Christof Kneer

Laut einschlägiger Wetter-Apps war das Wetter am Donnerstag tadellos auf Ibiza, wenn auch nicht ganz so tadellos wie auf Mallorca. So wurde für Ibiza (27 Grad) eine Regenwahrscheinlichkeit von immerhin einem Prozent notiert, während die Prognose für Mallorca (30 Grad) etwas weniger bedrohlich ausfiel (null Prozent). Von Menorca und Formentara ist zuletzt weniger die Rede gewesen, worüber Menorca und Formentara vielleicht mal nachdenken sollten.