Der FC Bayern muss erneut länger auf Jamal Musiala verzichten. Die Münchner teilten am Nachmittag mit , dass beim Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert worden sei. Damit fällt Musiala „bis auf Weiteres“ aus, wie der Klub schrieb.

Erst am vergangenen Freitag war Musiala nach achtwöchiger Pause im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) von einer Muskelverletzung zurückgekehrt, die er sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Amsterdam zugezogen hatte. Die Partie in der Champions League beim OSC Lille (1:2) war seine zweite seit dem Comeback. In beiden Partien wurde er 20 beziehungsweise 15 Minuten vor dem Schlusspfiff eingewechselt.

Begleitet wurde seine Rückkehr von reichlich Wirbel, weil mehrere Spitzenfunktionäre aufgrund seiner anhaltenden neurologischen Erkrankung die Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen infrage gestellt hatten.