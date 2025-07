Wer, wenn nicht Thomas Müller, wird der Ersatz für den verletzten Jamal Musiala? Der FC Bayern und Trainer Kompany haben verschiedene Möglichkeiten, von denen jede ein Wagnis ist.

Von Philipp Schneider, Atlanta, München

In jenem Moment, als Thomas Müller den Abschied endlich spüren kann, zückt er sogleich sein Handy und filmt sich selbst. So wirkt es jedenfalls. Weil Müller nicht einmal abwartet, bis der Rasenmähermann seinen Feinschnitt beendet hat, der mit seinem Zweitaktmotor die Tonspur des Videos gut hörbar überlagert. Der Mann mäht munter wie jeden Tag. An jenem Ort, an dem Thomas Müller ein Vierteljahrhundert seines Lebens zugebracht hat.