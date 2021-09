Jungnationalspieler Jamal Musiala und Reservetorwart Sven Ulreich sind beim deutschen Fußball-Meister Bayern München wegen Verletzungen vorzeitig aus dem Montag-Training ausgestiegen. Wie die Bayern mitteilten, erlitt Musiala eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk und Ulreich einen Verletzung am Innenband des rechten Knies. Zur Dauer der Ausfallzeiten machten die Münchner keine Angaben. Nach Medienspekulationen könnte Musiala am Freitag (20.30 Uhr) im Punktspiel bei Aufsteiger Fürth wieder fit sein, Ulreich hingegen soll die nächsten zwei bis drei Monate nicht voll belastbar sein.