Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gegen St. Pauli„Ich bitte, etwas Geduld mit ihm zu haben, aber er kommt schon“

Lesezeit: 4 Min.

Jamal Musiala arbeitet sich langsam zurück nach seiner schweren Verletzung. So wie gegen St. Pauli, wo er prompt ein Tor schoss (und später fast noch eines).
Jamal Musiala arbeitet sich langsam zurück nach seiner schweren Verletzung. So wie gegen St. Pauli, wo er prompt ein Tor schoss (und später fast noch eines). Christian Charisius/dpa

Die Bayern nehmen ihren Torrekord beinahe gleichgültig zur Kenntnis. Beim 5:0 gegen St. Pauli dominieren andere Themen: etwa das Duell mit Real Madrid – und die weiterhin schwankende Form von Jamal Musiala.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Wer in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs blättert, wird, oh Wunder, mitunter auf die Namen Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer stoßen. Ein detaillierter Überblick über all ihre Tore, Transfers, Schimpftiraden und wohlgemeinten Ratschläge würde an dieser Stelle zu weit führen, ein kurzer Schwenk in die Vergangenheit ist dennoch angezeigt. Am 28. Juni 1972 führte der FC Bayern zur Halbzeit 2:0 gegen den FC Schalke, es war das erste Spiel im neuen Olympiastadion. Und es war das letzte Spiel der Saison. Ein Remis hätte den Bayern zur Meisterschaft genügt, aber nach der Pflicht gab es auch noch die Möglichkeit auf die Kür. Noch nie hatte ein Team zuvor 100 Tore in einer Saison geschossen, weshalb sich die Frage erübrigt, wer das erste 100. Saisontor der Bundesligageschichte geschossen hat: Natürlich handelte es sich um einen gewissen Uli Hoeneß. Das erste 101. Saisontor ging aufs Konto eines gewissen Franz Beckenbauer.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern in der Einzelkritik
:Olise bekommt, was er will

Der Angreifer liefert sich eine Rangelei und provoziert die gegnerischen Fans. Manuel Neuer ruft sich selbst in Gedächtnis. Die Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite