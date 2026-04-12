Wer in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs blättert, wird, oh Wunder, mitunter auf die Namen Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer stoßen. Ein detaillierter Überblick über all ihre Tore, Transfers, Schimpftiraden und wohlgemeinten Ratschläge würde an dieser Stelle zu weit führen, ein kurzer Schwenk in die Vergangenheit ist dennoch angezeigt. Am 28. Juni 1972 führte der FC Bayern zur Halbzeit 2:0 gegen den FC Schalke, es war das erste Spiel im neuen Olympiastadion. Und es war das letzte Spiel der Saison. Ein Remis hätte den Bayern zur Meisterschaft genügt, aber nach der Pflicht gab es auch noch die Möglichkeit auf die Kür. Noch nie hatte ein Team zuvor 100 Tore in einer Saison geschossen, weshalb sich die Frage erübrigt, wer das erste 100. Saisontor der Bundesligageschichte geschossen hat: Natürlich handelte es sich um einen gewissen Uli Hoeneß. Das erste 101. Saisontor ging aufs Konto eines gewissen Franz Beckenbauer.