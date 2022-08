Beim FC Bayern ohne Lewandowski überzeugen neben dem fabelhaften Musiala auch jene Spieler, die in der vergangenen Saison noch in der Kritik standen: Pavard, Upamecano, Hernández und Sabitzer. Klubchef Kahn erklärt das mit einem Kahn-Gleichnis.

Von Philipp Schneider

Der Weg aus der Arena heraus führt für die Spieler auf den letzten Metern vorbei an wartenden Reportern. An den Seiten sind hierfür zwei schmale Gassen abgesperrt. Es ist ein bisschen wie auf dem Rasen in den 90 Spielminuten zuvor, die Spieler haben die Wahl: Versuche ich es linksrum? Oder doch rechtsrum? Ein gestandener Profi, der keine Lust hat zu reden, erkennt mit einem Blick, welche Spur den schnelleren Weg in die Freiheit verspricht. Grundsätzlich gilt: Gibt es eine Reporterballung auf der einen Seite, lohnt ein knackiger Spurt auf der anderen.