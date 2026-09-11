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Jamal Musiala beim FC BayernDer harte Weg zum leichten Gefühl

Lesezeit: 3 Min.

„Ein Gefühl, das ich eine Weile nicht gehabt habe“: Jamal Musiala sitzt glücklich auf dem Rasen der Allianz Arena.
„Ein Gefühl, das ich eine Weile nicht gehabt habe“: Jamal Musiala sitzt glücklich auf dem Rasen der Allianz Arena.
Sven Hoppe/dpa

Erstmals seit seinen Zusammenbrüchen spielt Jamal Musiala wieder von Beginn an und trifft. Jetzt soll „Normalität“ einkehren – und eine schwere Zeit für den Nationalspieler endlich enden.

Von Sebastian Fischer

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Wer noch Belege dafür suchte, dass Jamal Musiala weiterhin über magisch anmutende Fähigkeiten auf dem Fußballplatz verfügt, der sah sie auch nach dem Schlusspfiff. Musiala schlenderte nach dem 5:0 gegen den norwegischen Underdog Bodö/Glimt gemeinsam mit Michael Olise über den Rasen der Arena. Was auch immer Musiala sagte: Es bewirkte, dass der vor Fernsehkameras berühmt wortkarge Olise ein paar Sekunden lang redete und gestikulierte, als gelte es, eine Überraschungsbewerbung für einen Debattierklub einzureichen.

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