Erstmals seit seinen Zusammenbrüchen spielt Jamal Musiala wieder von Beginn an und trifft. Jetzt soll „Normalität“ einkehren – und eine schwere Zeit für den Nationalspieler endlich enden.

Wer noch Belege dafür suchte, dass Jamal Musiala weiterhin über magisch anmutende Fähigkeiten auf dem Fußballplatz verfügt, der sah sie auch nach dem Schlusspfiff. Musiala schlenderte nach dem 5:0 gegen den norwegischen Underdog Bodö/Glimt gemeinsam mit Michael Olise über den Rasen der Arena. Was auch immer Musiala sagte: Es bewirkte, dass der vor Fernsehkameras berühmt wortkarge Olise ein paar Sekunden lang redete und gestikulierte, als gelte es, eine Überraschungsbewerbung für einen Debattierklub einzureichen.