Der FC Bayern muss vorerst auf Jamal Musiala verzichten. Der Nationalspieler, 18, wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Klub mitteilte. Es gehe ihm gut, er befinde sich ihn häuslicher Isolation. Der Mittelfeldspieler ist bereits der zehnte Corona-Fall beim Rekordmeister in diesem Kalenderjahr, und er ist einer von mehreren Profis, die im Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag und wohl auch am Mittwoch darauf in der Champions League beim FC Salzburg ausfallen: Neben den schon länger fehlenden Leon Goretzka (Kniebeschwerden) und Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung) ist dann auch Nationaltorwart Manuel Neuer erstmals nach seiner Knie-OP am vergangenen Wochenende nicht dabei.

Zwischenzeitlich sah es am Mittwoch gar danach aus, als würde auch Neuers Vertreter Sven Ulreich ausfallen. Der Ersatzkeeper nahm nicht am Mannschaftstraining teil, weil er als Corona-Verdachtsfall galt. Wie am Nachmittag zunächst die Bild-Zeitung berichtete, fiel ein klärender Test allerdings negativ aus. Bestätigt sich das auch in den nächsten Tagen, dürfte der 33-Jährige in Bochum zum zweiten Mal in dieser Saison auflaufen. Bei seinem ersten Einsatz zum Jahresbeginn beim 1:2 gegen Mönchengladbach war Ulreich eingesprungen, weil Neuer coronapositiv fehlte.