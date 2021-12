Von Christof Kneer

Den Flug dieses Balles wird Kingsley Coman sein Leben lang nicht vergessen. Von schräg rechts kam die Flanke von Joshua Kimmich angeflogen, sie flog über Robert Lewandowski hinweg, sie flog auch über Thilo Kehrer hinweg, den Verteidiger von Paris Saint-Germain. Die Flanke flog genau dahin, wo Comans Kopf war. Coman hatte genügend Zeit, die Flattereigenschaften des Balles zu analysieren, seine Geschwindigkeit, seine Richtung, seinen Drall. Coman konzentrierte sich und köpfte den Ball, so kontrolliert er konnte, ins Tor.

Ist das nicht deprimierend für einen jungen Fußballer, wenn er weiß, dass er das wichtigste Tor seiner Karriere vielleicht schon erzielt hat? Coman, 25, hat vor über 15 Monaten das Champions-League-Finale für den FC Bayern entschieden, es war eine große Geschichte damals. Ein Kopfballtor von Coman war bis dahin etwa so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn.

An diesem Wochenende hat Coman wieder einen Kopfball gemacht, kurz nach der Halbzeit. Einen Lottogewinn gab es nicht zu vermelden, der Ball landete in den Händen des Mainzer Torwarts Robin Zentner. Dennoch war es eine jener Szenen, die vermuten lassen, dass Coman in seiner Karriere doch noch ein paar wichtige Tore vor sich haben könnte. Coman verfüge über "herausragende Qualitäten, die man in Europa nicht so häufig finden" dürfte, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz, der den FC Bayern der sog.

Herbstmeisterschaft so nahe brachte, dass sie bei sechs Punkten Vorsprung auf Dortmund kaum mehr zu verhindern sein wird. Als eine der herausragenden Qualitäten nannte Nagelsmann unter anderem Comans "herausragenden Torabschluss". Dass ein Trainer mal ausgerechnet diese Fähigkeit rühmen würde, galt vor nicht allzu langer Zeit als etwa so wahrscheinlich wie zwei Lottogewinne an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Nagelsmann fördert die Spieler, die auch Hansi Flick schon gefördert hat

Nagelsmann ist auf dem besten Weg, genau das zu tun, was sie sich in München von ihm erhofft haben. Er fördert jene Spieler, die schon Vorgänger Hansi Flick gefördert hatte, und er macht die Spieler, die schon Flick besser gemacht hatte, noch einmal besser. In besonderem Maße gilt das für die beiden Torschützen vom Wochenende, für Kingsley Coman und Jamal Musiala, die dem schweren Spiel ein paar leichte Momente schenkten und auf kunstfertige Weise davon ablenkten, dass die Mainzer sich später über einen verweigerten Elfmeter beklagten.

Comans Ausgleichstor (53.) zeigt alles, was man über den Entwicklungsstand dieses Spielers wissen muss, der in seinen Anfängen beim FC Bayern zweierlei Arten von Talent besaß: ein Talent zum Tempodribbling und ein Talent zur falschen Entscheidung. Er schoss, wenn er passen sollte, er passte, wenn ein Schuss die bessere Entscheidung gewesen wäre.

Als nun gegen Mainz ein langer Ball von Corentin Tolisso geflogen kam, reihte Kingsley Coman - Kosename: King - in wenigen Sekunden lauter Top-Entscheidungen aneinander. Er verließ seine Lauerposition in jenem Moment, in dem er haarscharf nicht im Abseits stand, er sprintete los, kontrollierte den aus großer Höhe abstürzenden Ball mit maximaler Selbstverständlichkeit, ohne an Tempo zu verlieren, er legte ihn sich nochmal vor, checkte nochmal kurz die Lage - und schoss den Ball ins Tor. "Früher hat es der King zu oft mit Gewalt versucht, deshalb war seine Torquote zu schlecht für seine herausragenden Fähigkeiten", sagte Nagelsmann. Und ließ damit gerne Raum für die Interpretation, wonach er, Nagelsmann, dem König den Hang zur Gewalt abgewöhnt hat.

Immerhin: Jamal Musiala muss "kein Gennaro Gattuso werden"

Tatsächlich hat Nagelsmann bei beiden Torschützen Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, er hat ihre Positionsprofile ausgeweitet und sie auf dem Platz in einen neuen Zusammenhang gebracht. Coman, unter Flick noch ein klassischer Außenstürmer vor einem klassischen Außenverteidiger, ist unter Nagelsmann zu einem Wingback geworden, der sich nicht mehr automatisch auf einen Hintermann verlassen kann, weil der Trainer die Planstelle "Außenverteidiger" zugunsten einer Dreier-Abwehrkette gestrichen hat.

Detailansicht öffnen Feiner Abschluss: Kingsley Coman (links). (Foto: Sascha Walther/Eibner/imago)

Für Coman bedeutet das erhöhte Verantwortung und verschärfte Aufmerksamkeit in alle Richtungen - was auch für den 18-jährigen Musiala gilt, einen zierlichen Feingeist, den Nagelsmann nach den Ausfällen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka in den Maschinenraum verfrachtet hat, dorthin, wo gemeinhin die wuchtigen Männer schuften. Würde Musiala im Defensivzentrum tatsächlich mal so autoritär auftreten wie einst der prototypische Wuchtmensch Javi Martínez, wäre das wie drei Lottogewinne an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, aber das erwartet der Trainer gar nicht von ihm.

"Jamal muss kein Gennaro Gattuso werden", sagte Nagelsmann in Anspielung auf den legendären italienischen Sechser, der Generationen von zierlichen Feingeistern zur Strecke brachte. Nagelsmann möchte Musiala - Kosenamen: Bambi - härten und schärfen. "Der Bambischutz ist irgendwann weg", sagte der Trainer, "und dann geht's um Verlässlichkeit. Irgendwann wächst man aus diesem Talentstatus raus, wenn man abgezockte Leistungen bringt." Oder wenn man Siegtore schießt wie Musiala, der in der 74. Minute erst den Mainzer Boetius auswackelte und den Ball dann so trocken ins Tor schoss, als sei er der weltbekannte Torjäger Kingsley Coman.