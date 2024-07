Der FC Bayern München soll ein verbessertes Angebot für den französischen Nachwuchsnationalspieler Désiré Doué abgegeben haben. Das berichtet die französische Sportzeitung L’Équipe. Demnach soll der deutsche Fußball -Rekordmeister bereit sein, 55 Millionen Euro inklusive Boni für den Offensivspieler an Stade Rennes zu überweisen. Auch Paris Saint-Germain soll an dem 19-Jährigen interessiert sein.

Die Münchner haben in dieser Transferphase bislang Abwehrspieler Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) verpflichtet. Dafür gaben sie rund 125 Millionen Euro an Ablösesummen aus. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Wochenende betont, dass es nur weitere Neuzugänge geben werde, wenn namhafte Profis verkauft werden.