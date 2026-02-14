Hach, Werder Bremen gegen den FC Bayern! Kaum ein Duell hat so viele herrliche, dramatische, skurrile, bewegende und lehrreiche Geschichten produziert, nirgendwo sonst waren so viele gloriose Namen beteiligt, dass allein der Versuch einer Aufzählung sämtliche Köpfe zum Rauchen bringen würde. Bei Werder gegen Bayern ging es immer um viel, nicht selten um DFB-Pokale und Meisterschaften. Mehr Bundesligafolklore geht kaum. Eklatanter wird im Jahr 2026 aber wohl nirgendwo sonst der Unterschied zwischen alter und neuer Fußballwelt sichtbar.