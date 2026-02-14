Zum Hauptinhalt springen

Bayern siegt bei WerderHier die neue, dort die alte Fußballwelt

Lesezeit: 3 Min.

Harry Kane (links) und seine Kollegen vom FC Bayern wurden am Samstagnachmittag in Bremen nicht wirklich energisch bedrängt.
Harry Kane (links) und seine Kollegen vom FC Bayern wurden am Samstagnachmittag in Bremen nicht wirklich energisch bedrängt. (Foto: RHR-Foto/Imago)

Der FC Bayern gewinnt 3:0 in Bremen und stellt den Sicherheitsabstand auf den Tabellenzweiten Dortmund wieder her. Und Werder? Sieht, wie groß die Kluft zum alten Rivalen geworden ist.

Von Thomas Hürner, Bremen

Hach, Werder Bremen gegen den FC Bayern! Kaum ein Duell hat so viele herrliche, dramatische, skurrile, bewegende und lehrreiche Geschichten produziert, nirgendwo sonst waren so viele gloriose Namen beteiligt, dass allein der Versuch einer Aufzählung sämtliche Köpfe zum Rauchen bringen würde. Bei Werder gegen Bayern ging es immer um viel, nicht selten um DFB-Pokale und Meisterschaften. Mehr Bundesligafolklore geht kaum. Eklatanter wird im Jahr 2026 aber wohl nirgendwo sonst der Unterschied zwischen alter und neuer Fußballwelt sichtbar.

