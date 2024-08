Der Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien rückt offenbar näher. Der Münchner Offensivspieler soll nach Berichten der Sportzeitung L’Équipe einem Wechsel zu Al-Hilal angeblich zugestimmt haben, auch sei der Entschluss den Klubverantwortlichen in München angeblich mitgeteilt worden. Allerdings hat der 28-Jährige am Mittwochmorgen noch am öffentlichen Training der Münchner teilgenommen.