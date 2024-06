Der Österreicher Walter Gfrerer wird zum 1. Juli neuer Fitnesschef beim FC Bayern München. Als „Head of Performance“ sei der 51-Jährige für den Athletik- und Leistungsbereich im Profifußball bei Frauen und Männern sowie beim Nachwuchs des Rekordmeisters verantwortlich, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Gfrerer ist Nachfolger von Holger Broich. Die Trennung von Broich hatte der Verein am Mittwoch bekanntgegeben.