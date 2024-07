Bis heute hat Pierre Kompany das Liebeslied im Ohr, das Zehntausende von himmelblau gekleideten City-Fans damals im Wembleystadion auf seinen Sohn anstimmten, eine Variation von „Mrs. Robinson“, einem Welthit von Simon & Garfunkel: „And here’s to you, Vincent Kompany, City loves you more than you will know.“

„Schrecklich ergreifend“ sei dieser Gesang gewesen, schreibt Pierre Kompany in seiner Autobiografie, „ein Moment reinen Familienglücks“ – und somit das höchste der Gefühle für ihn.

Der Urgroßvater ließ den den Spitznamen „compagnie“ in den Ausweis aufnehmen

Pierre Kompany ist viel mehr als nur ein Fußballvater. Nach seiner Flucht aus dem Kongo im Jahr 1975 arbeitete er sich in Belgien hoch vom Taxifahrer zum Ingenieur für Maschinenbau und Luftfahrt, zum preisgekrönten Erfinder eines Windrads, zum Hochschullehrer für Kunst und Handwerk. Die Bewohner des Brüsseler Stadtteils Ganshoren wählten ihn 2018 zum ersten schwarzen Bürgermeister Belgiens. Jahrelang war er Abgeordneter des Brüsseler Regionalparlaments, bei den Wahlen Anfang Juni dieses Jahres gelang ihm sogar der Sprung ins nationale Parlament. Les Engagés, die Engagierten, heißt seine Partei, der Name passt auch zu ihm und seiner Familie.

Im Alter von 76 Jahren ist Pierre Kompany immer noch ein vielbeschäftigter Mann, deshalb hat er auch ein Gespräch über sein Lebenswerk kurz vor dem vereinbarten Termin abgesagt. Aber so viel steht fest: Der wichtigste Wert im Leben dieses Mannes ist die Familie.

Deshalb hätte Pierre Kompany bestimmt nichts dagegen, sollten auch die Fans des FC Bayern München eines Tages „Mrs. Robinson“ zum Liebeslied für ihren Trainer Vincent Kompany machen. „City“ lässt sich in dem Text leicht durch „Bayern“ ersetzen. Und „Vincent Kompany“ in einem Welthit zu rühmen, erscheint schon deshalb angemessen, weil der neue Bayern-Trainer gewissermaßen Weltgeschichte in seinem Familiennamen trägt.

Die Kompany-Saga führt zurück ins Kolonialzeitalter, nach Afrika, zur Ausbeutung des Kongo durch den belgischen Staat. Pierre Tshimanga, der Urgroßvater des Bayern-Trainers, arbeitete in den 1930er-Jahren für eine Bergwerksgesellschaft, die in der Provinz Kasaï-Oriental nach Diamanten schürfte. Am Monatsende trieb er bei den Kunden das Geld ein, und diese Kunden setzten ihn irgendwann mit seinem Unternehmen gleich: Das französische Wort für „Unternehmen“ lautet „compagnie“. Den Namen ließ er in seinen Ausweis aufnehmen.

Compagnie. Kompany.

Der Großvater des Bayern-Trainers trug den stolzen Namen Léon Arthur Kompany Mpoyi Kalambayi. Er machte im Kongo ein beachtliches Vermögen mit einer Firma, die kaputte Glühbirnen wiederverwertete. In den Wirren rund um die Unabhängigkeit des Kongo im Jahr 1960 zählte er zu den Anhängern des Freiheitskämpfers Patrice Lumumba, um ein Haar wäre er deshalb ermordet worden. Sein Idol wurde erschossen und unter Mitwirkung belgischer Offiziere in Säure aufgelöst.

Vater Pierre war Kopf der Studentenbewegung, die gegen Diktator Mobutu protestierte

Der Vater des Bayern-Trainers kam am 8. September 1947 in Bukavu zur Welt als Pierre Kompany Ntalaja-Kabanza Tshimanga. Er sei der erstgeborene Sohn des „chef de la tribu“ gewesen, des Stammesoberhauptes, schreibt Pierre Kompany in seiner Biografie. Ein Chef zu sein, sei ihm in Fleisch und Blut übergegangen.

Pierre Kompany war ein Kopf der Studentenbewegung, die gegen Diktator Mobutu protestierte. Eine große Demonstration am 4. Juni 1969 in Kinshasa endete im Kugelhagel der Polizei, 50 Studenten starben. Pierre Kompany wurde 13 Monate lang in einem Lager interniert. Aus Angst um sein Leben flüchtete er 1975 nach Belgien. Dort vollendete sich sein „destin uncroyable“, sein unglaubliches Schicksal, wie er sein Leben nennt.

In Brüssel verliebte er sich in Jocelyne, eine weiße Frau. Als Jocelyne ihn ihren Eltern vorstellte, in einem winzigen Dorf in den Ardennen, sagte ihr Vater, dieser Schwarze sei doch bestimmt ihr Angestellter. „Nein, Papa“, erwiderte Jocelyne, „der Typ wird mein Ehemann.“

Jocelyne und Pierre Kompany hatten viele Jahre lang von frühmorgens bis spätabends zu tun, um den Lebensunterhalt zu verdienen und sich zugleich um die drei Kinder zu kümmern. Vincent, Christel und François trieben schon in jungen Jahren Leistungssport, die Söhne Fußball, die Tochter Leichtathletik. Oberste Regel: Sie sollten aber keinesfalls die Schule vernachlässigen.

Auch Vincent Jean Mpoy Kompany, zur Welt gekommen am 10. April 1986 im Brüsseler Stadtteil Uccle, ist der Erstgeborene eines „chef de la tribu“. Er hat nicht nur das fußballerische Talent seines Vaters geerbt, der in seinen ersten Jahren in Belgien als Spieler und Trainer Geld verdiente, sondern auch dessen Charakter.

Er habe von seinen Eltern gelernt, stärker zu sein als die anderen, sagte Vincent Kompany vor Jahren in einem Interview mit dem Guardian. Von den Eltern gegnerischer Spieler als „Affe“ beleidigt zu werden, sei für ihn als Kind ganz normal gewesen. Seine Mutter habe ihn verteidigt bis an den Rand von Prügeleien. Sein Vater sei immer aufgrund seiner starken Persönlichkeit akzeptiert worden.

Pierre Kompany ist zu stolz, um über den belgischen Rassismus zu lamentieren. Aber bekannt ist, dass er umso mehr Anfeindungen erlebte, je mehr öffentliche Ämter er übernahm. Man werde nicht zulassen, dass er Brüssel in eine „Müllhalde“ wie Kinshasa verwandle, bekam er zu lesen. Man schickte ihm per Post Fäkalien und einmal sogar Milzbrandsporen, die ihn hätten töten können.

Der Vater erinnert sich, wie einst ein Anruf aus München kam – von Uli Hoeneß

Die Familie Kompany wohnte lange Zeit in den berüchtigten nördlichen Vierteln von Brüssel, und Vincent entging den Drogen und der Gewalt während der Pubertät nur um Haaresbreite. Er war wegen seines Sturkopfs von der Schule und auch aus der belgischen Nationalauswahl geflogen. Geholfen hat ihm damals, neben seinem Charakter, wohl auch ein Anruf aus München. Uli Hoeneß am Telefon. So berichtet das jedenfalls Pierre Kompany. Hoeneß habe ihm auf Englisch erklärt, sein Sohn Vincent sei ein großes Talent und werde nun von den Bayern beobachtet.

Pierre Kompany nutzte diese Gelegenheit für ein Gespräch mit dem RSC Anderlecht, und endlich erklärte sich der Klub bereit, der Familie Geld zu bezahlen für den Riesenaufwand, den sie für ihren Sohn betrieb. Eine große Karriere zeichnete sich ab. Seinen ersten Profivertrag beim RSC Anderlecht erhielt Vincent Kompany 2003, mit 17 Jahren. Drei Jahre später zahlte der Hamburger SV zwölf Millionen Euro Ablöse für ihn, eine Irrsinnssumme damals für einen Verteidiger.

Vater und Sohn flogen gemeinsam nach Hamburg und staunten, als die Klubführung um Mitternacht im Volksparkstadion das Flutlicht anschalten ließ. Nur für sie beide. Familie Kompany war in der großen Fußballwelt angekommen – und erlebte in den folgenden zwei Jahren ihre schlimmsten Momente. Vincent Kompany erlitt einen Kreuzbandriss. Seine Schwester erkrankte an Krebs. Seine Mutter starb.

Er habe in seinem Leben gelernt, tiefste Tiefen zu überwinden, sagte der Trainer Vincent Kompany im vergangenen Herbst, als er mit dem FC Burnley am Tabellenende der Premier League versackt war. Es ist davon auszugehen, dass ihm der FC Bayern Gelegenheit geben wird, diese Fähigkeit unter Beweis zu stellen. Aber er wird immer den Glauben haben, dass auf Tiefen wie in Hamburg Höhen wie in Manchester folgen. Dort wuchs er in die Rolle als „chef de la tribu“ hinein.

Vincent Kompany führte das Team auf dem Platz als Kapitän, studierte nebenbei Wirtschaftswissenschaften, kümmerte sich um Obdachlose in Manchester, gründete in Brüssel einen Fußballverein für Kinder aus armen Familien. Er nahm seinen Vater mit auf Reisen rund um die Welt, nach Südafrika zur Beerdigung von Nelson Mandela – und, 35 Jahre nach der Flucht des Vaters, auch in den Kongo. Vincent engagiert sich dort für Kinderhilfsprojekte.

Pierre Kompany tauchte dort wieder ein in die große Sippe der Kompanys. Aber genauso heimisch fühlte er sich bei der Landung auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem. Ein Mann, der zwei Welten vereint. Sein Sohn Vincent, sagt Pierre Kompany, sei zu hundert Prozent belgisch – und zu hundert Prozent kongolesisch.