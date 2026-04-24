Der Finaleinzug von Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart im DFB-Pokal hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der deutschen Europapokalplätze. Mit der Endspielpaarung zwischen dem deutschen Meister und dem Tabellenvierten am 23. Mai steht nun definitiv fest, dass auch der Tabellensiebte der Fußball - Bundesliga in der kommenden Saison im internationalen Geschäft unterwegs sein wird.

Der Hintergrund ist, dass der FC Bayern als Meister bereits sicher für die Champions League und Stuttgart über die Liga ebenfalls schon für den Europacup qualifiziert ist. Damit geht der Europa-League-Platz, der dem Pokalsieger für den Erfolg in Berlin zustehen würde, an die Liga zurück. Der Fünfte und der Sechste, aktuell Hoffenheim und Leverkusen, spielen in der Europa League, der Siebte in der Conference League. Diesen Rang belegt derzeit der SC Freiburg, der dem VfB im Pokal-Halbfinale am Donnerstag mit 1:2 nach Verlängerung unterlegen war. Nur einen Punkt hinter den Breisgauern hat Eintracht Frankfurt auch wieder eine realistische Europacup-Chance.

Und es können auch noch mehr Plätze werden. Neben den vier fixen Champions-League-Startern winkt der Bundesliga über die Uefa-Saisonwertung ein weiterer Platz. Dafür müsste Deutschland die knapp davor auf Platz zwei liegenden Spanier noch überholen. Und sollte dazu der SC Freiburg auch noch die Europa League gewinnen und sich nicht über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, wäre noch ein neunter Platz möglich. Als Europa-League-Gewinner dürften die Breisgauer, die im Halbfinale auf Sporting Braga treffen, dann in der Königsklasse spielen.