Harry Kane hatte sich schon die Stutzen umgeklappt, um seine Schienbeine durchzulüften, als draußen vom Rasen noch immer die Gesänge der Union-Fans in den Umkleidetrakt des Stadions An der Alten Försterei drangen. Die Frauen und Männer auf der Waldseiten-Tribüne, die der Legende nach eisern sind, sangen noch viele Minuten nach dem Schlusspfiff ihr Lied, das vom FC Union, seiner Mannschaft und der Liebe handelt, da gab Kane schon Interviews, in denen er ungewöhnlich oft grinsen musste.