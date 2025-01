Mit vier Punkten Vorsprung auf Double-Gewinner Bayer Leverkusen gehen die Tabellenführer aus München in die entscheidende Saisonhälfte. „Die Meisterschale muss zurück nach München. Das ist unser klar erklärtes sportliches Ziel“, forderte Thomas Müller in seinem Newsletter und bemerkte: „Und dann wäre da ja noch das Champions League Finale dahoam ... ihr wisst schon, wohin die Reise gehen soll.“ Das Endspiel in der Königsklasse findet am 31. Mai in München statt.

Ihr einziges Testspiel bestreiten die Münchner am Montag beim ehemaligen österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. In der Bundesliga geht es für Kompanys Mannschaft am 11. Januar (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach weiter.