Von Ralf Tögel

Das Training ist gerade vorbei, gleich kommt der Bus. Erst geht es zum Flughafen und dann nach Bonn: Playoff-Halbfinale in der Basketball-Bundesliga (BBL), keine unwichtige Angelegenheit für die Basketball-Mannschaft, die deutscher Meister werden will. Andreas Obst schlendert entspannt in Badelatschen aus der Kabine des FC Bayern München, für ein paar Fragen ist schon noch Zeit. Nebenbei isst Obst einen Müsliriegel, ein bisschen Energie nach der Einheit, denn es wird wieder an die Reserven gehen. Die Serie gegen Bonn wird kein Spaziergang, das ist Obst klar.

"Sie haben den Coach des Jahres und den MVP, gute Dreier-Schützen und waren in ihrer Serie gegen Hamburg extrem dominant." In der Tat, die Baskets Bonn haben Hamburg mit 3:0 aus der Best-of-five-Serie geworfen, vor allem dank des nur 1,80 Meter großen Parker Jackson-Cartwright, der schon vorher zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt wurde. 36 Punkte sammelte der Bonner Spielmacher im Schnitt gegen Hamburg, weshalb ihn Andrea Trinchieri mit Shane Larkin vergleicht, Regisseur des neuen Euroleague-Champions Efes Istanbul.

Auch Obst sagt, ein Spieler wie Parker-Cartwright sei nie ganz auszuschalten, aber 36 Punkte müssen es nicht sein: "Der findet einen Weg, um seine Punkte zu machen, wir müssen einen Weg finden, ihn bei 20 halten." Für derlei Aufgaben haben die Münchner Nick Weiler-Babb, der schon gegen diverse Euroleague-Größen gut ausgesehen hat. Obst zollt dem Gegner Respekt, mehr nicht, sein Team werde selbstbewusst in die mit 6000 Zuschauern ausverkaufte Arena reisen, wo es in der Liga eine 61:98-Abreibung setzte. Auch weil Bonn als Zweiter gegen den Hauptrundendritten den Heimvorteil hat, proklamiert Trinchieri "das Privileg des Underdogs" für sich. Wohl kalkuliertes Understatement - auch ohne die angeschlagenen Zan Mark Sisko, Corey Walden, Othello Hunter und Jason George, von denen der ein oder andere vielleicht mitwirken kann, hat der FCB viel Qualität im Kader.

Andreas Obst zählte zu den begehrtesten deutschen Spielern, wegen der Euroleague entschied er sich für die Bayern

Auch dank Andreas Obst, der seine erste Saison in München spielt. Im Sommer zählte der 25-Jährige zu den begehrtesten deutschen Spielern auf dem Transfermarkt, die gerade in den Playoffs wegen der 6+6-Ausländerregel, die sechs deutsche Spieler im Team verlangt, eine wichtige Rolle spielen. Neben Kapitän Nihad Djedovic, der gerade rechtzeitig zu seiner Topform findet, sowie dem zuverlässig auf hohem Niveau agierenden Center Leon Radosevic wird Obst ein bestimmender Faktor. Erstmals in der BBL spielte er für Bamberg (unter Trinchieri), es folgten Gießen und Gotha. 2018 gab er ein einjähriges Gastspiel beim spanischen Erstligisten Obradoiro, ehe er sich Ulm anschloss, wo er endgültig den Durchbruch schaffte und sich nicht zuletzt wegen seiner Dreierquote von knapp 50 Prozent in den Fokus warf.

Beim Euroleague-Klub München will Obst nun den nächsten Schritt machen. Der internationale Wettbewerb war, wie er sagt, der entscheidende Grund für seine Unterschrift bis 2023. Auch im Nationalteam erregte der 1,91 Meter große Shooting Guard zuletzt Aufsehen, Obst war Stammspieler in jenem Team, das erst die Olympia-Qualifikation und dann in Tokio den Viertelfinaleinzug schaffte.

In seiner ersten Euroleague-Saison sammelte er "wichtige Erfahrungen", wie er sagt, Obst sieht sich aber längst nicht am Ende seiner Entwicklung: Es habe viele Aufs und Abs gegeben, zweimal erwischte ihn das Coronavirus, "das hat mich schon zurückgeworfen". Dennoch sei er "ganz zufrieden". Nun soll gegen Bonn das Finale um die deutsche Meisterschaft gebucht werden. Die zweite Partie ist am Montag (20.30 Uhr), ehe die Serie am Samstag in einer Woche (18 Uhr) auf eigenem Parkett weitergeht.