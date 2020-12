Von Anna Dreher

Dieses Tor tat weh. Lea Schüller, die mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden lag. Und Kay-Lee de Sanders, die erst verdutzt und dann fassungslos wenige Meter neben ihr stand. Nach so vielen Versuchen hatte Schüller den FC Bayern München in der Champions League bei Ajax Amsterdam am Donnerstagabend in Führung bringen wollen. Der Ball kam auf sie zugeflogen, in der Luft auf Höhe der Torraumgrenze nahm sie ihn an. Und wahrscheinlich hätte sie kurz danach auch gejubelt, wenn nicht Ajax-Torhüterin Lize Kop entschlossen ihr Gebiet verteidigt hätte und dabei mit der Stürmerin zusammengeprallt wäre. Der Ball sprang nach rechts auf die Füße der Ajax-Spielerin de Sanders, von dort über die Linie - und nach dieser entscheidenden Starthilfe lief es dann wie erhofft: Der FC Bayern setzte sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales 3:1 (0:0) durch.

Münchens Trainer Jens Scheuer vertraute den gleichen Spielerinnen wie zuletzt beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen, dem zehnten Sieg im zehnten Bundesligaspiel. Das Selbstvertrauen, das die Münchnerinnen durch diese Serie aufgebaut haben, sollten sie in die Champions League mitnehmen. So lautete das Vorhaben. Sie taten sich zunächst jedoch schwer und konnten sich lange nicht entscheidend durchsetzen. "Wir haben heute schleppend ins Spiel gefunden, was ungewöhnlich ist für uns, weil wir sonst bisher immer voll da waren", sagte Scheuer: "Da müssen wir noch mal schauen, woran das gelegen hat." In vielen Szenen fehlte es trotz guter Ansätze an Präzision. Denn so gut die Defensive der Gastgeberinnen auch beschäftigt war, wirklich gefährlich wurde es nie.

Nach dem 1:0 kam bei den Bayern neue Energie hinzu, bei Ajax ging Power verloren

In der 21. Minute kam der FC Bayern durch Marina Hegering zur ersten echten Chance, doch Kop blockte reaktionsschnell mit dem Schienbein ab. Ajax hielt mutig dagegen, ließ sich nach diesem Versuch jedoch weiter zurückfallen, verteidigte eng und tiefstehend. Bayern blieb unnachgiebig und spielbestimmend. Lineth Beerensteyn, Klara Bühl, Lea Schüller und Sydney Lohmann hatten gute Ideen. Doch mal fehlte es an Kraft, mal an Ruhe, mal an Genauigkeit, mal eine Abnehmerin beim abschließenden Pass. Und so war die erste Hälfte zwar geprägt von einigen guten Szenen auf Seiten des FC Bayern, mehr aber auch nicht.

Nach dem Wiederanpfiff und einer ganzen Reihe von Versuchen, war es das Eigentor von de Sanders in der 57. Minute, das den Fortgang der Partie stark beeinflusste. Bei den Bayern kam neue Motivation hinzu, bei Ajax ging Power verloren. "Ich glaube, das war wichtig, weil wir dadurch befreiter waren", sagte Schüller. Beim 2:0 ergatterte sich Lohmann an der Mittellinie den Ball und dribbelte sich an mehreren Gegnerinnen vorbei, bis sie derart kompromisslos und abgezockt flach ins rechte Eck abschloss, dass Kop sich strecken konnte, wie sie wollte - sie war chancenlos.

Wie aus dem Nichts folgte der Anschlusstreffer. Über die Köpfe und Füße verschiedener Spielerinnen beider Teams landete der Ball bei Jonna van de Velde. Die 19-Jährige versuchte ihr Glück aus der Distanz und überlistete Bayerns Keeperin Laura Benkarth mit einem hohen Schuss (79.). Ajax trat wieder entschlossener auf. Den Schlusspunkt aber setzten die Gäste. Die wenige Minuten vor dem Gegentreffer eingewechselte Simone Laudehr brachte neue Energie auf den Platz - und leitete den letzten Treffer des Abends selbst ein. Im Mittelfeld gab sie einen Ball mit ihrer rechten Schulter entscheidend weiter, rannte dann Richtung Strafraum, bekam ihn wieder zugespielt und schoss souverän diagonal ins linke obere Eck (86.). An Präzision mangelte es da längst nicht mehr.