Von Stefan Galler

Von Lehrern wird erwartet, dass sie ihre Schüler gerecht behandeln und niemanden bevorzugen. Auch Holger Seitz ist Pädagoge, er bildet als Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern München Talente aus, bereitet sie vor auf den Profifußball. Und er gibt sich dabei in der Regel keine Blöße. Musterschüler gibt's nicht, alle Azubis sind gleich.

Wenn Seitz jedoch auf Sarpreet Singh zu sprechen kommt, mit dem er nach dessen Transfer von Wellington Phoenix in der Saison 2019/20 als Trainer der Drittliga-Reserve arbeitete, kommt der 47-Jährige ins Schwärmen: "Er ist ein Fußballer, der den Unterschied machen kann", sagt Seitz: "Er ist einer, der etwas auslösen und Spiele entscheiden kann."

Diese Fähigkeiten zeigt der Neuseeländer mit den indischen Wurzeln, der am Sonntag seinen 23. Geburtstag feiert, in dieser Spielzeit für den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Als der Klub fast die gesamte Hinrunde über auf einem der ersten drei Plätze lag, hatte das viel mit Singh zu tun, der fünf Saisontore und acht Vorlagen verbuchen konnte. "Wir sind ein echtes Team, wir halten zusammen. Und ich bin absolut integriert", sagt er.

Trainer Mersad Selimbegovic setzt auf den Mittelfeldallrounder, der bevorzugt auf der Zehn oder im linken Halbfeld spielt: "Er glaubt an mich und erlaubt mir, mein Spiel zu spielen. Und wenn ich das Vertrauen spüre, bin ich am besten", sagt Singh, der sich auch mal einen Fehlpass oder Ballverlust erlauben kann, wie er sagt: "Aber der Coach kann davon ausgehen, dass ich seltener falsche Entscheidungen treffe, weil ich seine Unterstützung habe."

In Nürnberg kam Singh überhaupt nicht zurecht - er erlebte die schwerste Phase seiner bisherigen Karriere

Dass es derzeit für die Oberpfälzer in der Liga nicht so gut läuft - von den letzten sieben Spielen gingen sechs verloren -, liegt laut dem Neuseeländer nur an Kleinigkeiten: "Bei fast jedem der verlorenen Spiele wäre mindestens ein Unentschieden möglich gewesen." Die Liga sei sehr eng, jeder könne jeden schlagen. "Es geht um Details" meint Singh. "Wenn du diese auf deine Seite ziehst und in einen Lauf kommst, kann sich alles sehr schnell ändern."

Im Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg könnte der Knoten platzen. Dort hatte Singh die schwerste Phase seiner bisherigen Karriere durchleben müssen. Im Sommer 2020 verlieh ihn der FC Bayern an den Valznerweiher, er sollte Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Doch der junge Mann, der vom anderen Ende der Welt nach Deutschland gekommen war, hatte von Beginn an Anpassungsprobleme in Nürnberg. Er erreichte sein gewohntes Niveau nicht, scheiterte beim Versuch, sich einen Stammplatz zu sichern - und dadurch wurde es noch schlimmer. "Wenn du auf der Bank sitzt, verlierst du deinen Rhythmus und dann auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten", sagt er. Mehr möchte er über die Zeit in Nürnberg lieber nicht mehr berichten.

Mit der Nationalmannschaft Neuseelands will Singh zur WM nach Katar. Er kann jedoch nicht bei allen Qualifikationsspielen mitwirken

Er sei froh, sagt er, dass er nun in Regensburg einen "Job zu erfüllen" habe. Während er in Nürnberg von Heimweh geplagt wurde und nach dem vorzeitigen Ende des Leihgeschäfts im Januar 2021 erst einmal für drei Monate zurück nach Neuseeland reiste, ist das derzeit gar nicht nötig, wie er betont: "Wenn man gut spielt, fühlt man sich auch außerhalb des Platzes wohl. In Europa habe ich nur den Fußball, um mir ein gutes Gefühl zu holen, weil ich hier alleine bin und etwa meine Familie nicht um mich habe."

Singh ist ein Sportler mit einer sensiblen Seite, aber auch ein Fußballer mit Zielen. Dazu gehört die Qualifikation für die WM in Katar mit der neuseeländischen Auswahl. Ende März findet die Ozeanien-Runde statt, er wird wohl nicht die ganze Zeit über dabei sein können, weil sich die Spiele mit der zweiten Liga überschneiden. Die Chancen seien aber gut, die Kontinental-Qualifikation zu gewinnen, sagt er. In diesem Fall ginge es dann im Juni gegen den Viertplatzierten der Nord- und Mittelamerika-Finalgruppe ums WM-Ticket, womöglich gegen Costa Rica oder Panama.

Hohe Ziele hat er auch weiterhin für seine Vereinskarriere. Er träume davon, sich beim FC Bayern durchzusetzen - so weit entfernt das gerade auch wirkt. Der Klub, bei dem er weiterhin unter Vertrag steht, sei schließlich "Top of the Tops". Bislang stehe nicht fest, wie es im Sommer, wenn der Leihvertrag endet, für ihn weitergeht. "Das ist noch zu früh, wir sind mitten in der Saison und ich konzentriere mich ganz auf den Jahn. Wir werden sehen, was passiert, ich bin offen für alles", sagt Singh. Am wichtigsten sei ihm, dass er Spielzeiten bekomme. Auch eine Verlängerung der Leihe kann er sich vorstellen.

"Momentan ist er beim Jahn genau richtig", findet auch Seitz, der Sportliche Leiter des Bayern-Campus. Ob das auch für die kommende Saison gelte, sei noch nicht abschließend diskutiert. Singh ganz abzugeben, sei jedenfalls "nicht vorstellbar", betont Seitz: "Alles entwickelt sich so, wie wir uns das vorstellen. Und ich bin mir sicher, da kommt noch mehr."