Der FC Bayern wird bei der Suche nach einem größeren Stadion für sein Frauenteam fündig: Das Stadion der SpVgg Unterhaching ist günstig zu haben – noch sind aber nicht alle Verhandlungspunkte ausgeräumt.

Wer in Unterhaching von den oberen Reihen der Haupttribüne auf die Gegengerade blickt, erspäht durch einen Aufgang hindurch eine Fußgängerampel, sie gehört zum neuen Gewerbegebiet östlich des Sportparks. Weil während eines Fußballspiels niemand diese Ampel nutzt, steht sie immer auf Rot. Dabei hätte der Präsident des Fußballvereins SpVgg Unterhaching, derzeit Regionalligist, so gerne einmal grünes Licht bekommen für dieses Areal: um das Stadion zu sanieren, um ein Ärztehaus zu bauen, das als zusätzliche Einnahmequelle dient. Denn das mit den Sponsoren hat nie so richtig hingehauen – am wenigsten mit der mehrmaligen Änderung des Stadionnamens, selbst das brachte wenig ein.