18. Dezember 2018, 18:42 Uhr FC Bayern München Signalsenderin

Will mit dem FC Bayern zum Titelanwärter in der Champions League werden: Melanie Leupolz.

Nationalspielerin Melanie Leupolz verlängert ihren Vertrag beim Tabellenzweiten der Frauenfußball-Bundesliga.

Von Anna Dreher

Melanie Leupolz wird sich das gut überlegt haben. Die ehrgeizige Fußballerin wird abgewägt haben zwischen dem, was sie erreichen will, und dem, was sie noch für möglich hält mit dem FC Bayern München. Oder ob es nicht einen anderen Verein gibt, mit dem sie verlässlicher Titel gewinnen und sich weiter entwickeln kann. Am Ende dieser Überlegungen und Abwägungen stand schließlich fest: Die Nationalspielerin wird sich kein neues Zuhause suchen, sie hat ihren Vertrag bis zum Sommer 2020 verlängert. Das gab der Frauen-Bundesligist am Dienstag bekannt.

"Melanie ist eine der tragenden Säulen unserer Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass sie in München bleibt und mit uns den Entwicklungsprozess mitgeht und mitgestalten will", wird die Managerin der FC-Bayern-Fußballerinnen Karin Danner auf der Vereinshomepage zitiert. Diese Vertragsverlängerung sei ein Signal für die künftigen Titelansprüche des Klubs sowie ein Beleg für die Attraktivität der deutschen Frauen-Bundesliga generell. Angesichts der stärker werdenden Ligen in Ländern wie England, Spanien und auch Frankreich, in denen das Interesse und die Investitionen großer Vereine steigen, hat Leupolz ein Zeichen gesetzt.

Die Olympiasiegerin und ehemalige Europameisterin war 2014 nach vier Jahren beim SC Freiburg nach München gewechselt und 2015 sowie 2016 mit dem FC Bayern deutsche Meisterin geworden. 2018 war die Mittelfeldspielerin, die seit dieser Saison auch Kapitänin des Teams ist, mit den Bayern nur knapp im Elfmeterschießen des Pokalfinales gegen den VfL Wolfsburg gescheitert. "Wir haben in der Mannschaft großes Potenzial und einen guten Plan, wie wir die nächsten Jahre vorankommen wollen und wieder Titel gewinnen können", wird die 24-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert: "In Europa wollen wir zu den absoluten Top-Mannschaften aufschließen, um auch Titel-Anwärter in der Champions League zu werden."

Im laufenden Wettbewerb trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle im Viertelfinale am 20. März auf Slavia Prag. Im DFB-Pokal hat sie ebenfalls das Viertelfinale erreicht, der Gegner wird am 10. Februar ausgelost. In der Bundesliga sind die Münchnerinnen seit zehn Spielen unbesiegt und gehen mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg in die Winterpause.