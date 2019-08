10. August 2019, 21:54 Uhr FC Bayern München Sie kennen und schätzen sich

Nach der Kreuzbandverletzung von Leroy Sané drehen sich die Fragen an FCB-Trainer Niko Kovac weiter um die vakante Position des Flügelspielers. Es deutet sich eine Lösung mit einem alten Bekannten an.

Von Thomas Hürner , München

Ein gutes Jahr ist es nun her, als der FC Bayern eine sehr gute Antwort auf eine drängende Zukunftsfrage geben konnte. Direkt nach der Vorstellungs-Pressekonferenz von Trainer Niko Kovac betrat damals ein junger Flügelspieler namens Serge Gnabry die Bühne, der sich in den Folgemonaten als genau die Verstärkung herausstellte, die der FC Bayern gesucht hatte. Kovac und Gnabry klatschten damals beim Wechsel zwischen den Pressekonferenzen ab, der Trainer wirkte durchaus zufrieden mit dem jungen Mann, den ihm der Verein da zu seinem Kader hinzugefügt hatte.

An diesem Samstagnachmittag ein Jahr später jedoch war kein Spieler anwesend, mit dem Kovac hätte abklatschen können, was durchaus schade war: Offene Fragen gibt es in diesem Sommer zur Genüge beim FC Bayern, gerade wenn es um Flügelspieler geht. Der Auftritt im Pressestüberl des FC Bayern verlief anfangs durchaus hoffnungsvoll, Kovac rieb sich die Hände und sagte: "Jetzt kann's losgehen!" Dann aber zeigte sich schnell: Antworten auf die zurzeit drängendste aller Fragen bei den Münchnern will er keine geben. Zumindest keine konkreten. Offiziell ging es ohnehin um das DFB-Pokalspiel am Montag bei Energie Cottbus, "ein Gegner, den man keinesfalls unterschätzen darf", wie Kovac sagte. Aber natürlich drehten sich die Fragen der Reporter wieder schnell um die vakante Position des Flügelspielers, diesmal konkreter: um Ivan Perisic, der sich laut übereinstimmenden Medienberichten aus Italien bereits auf dem Weg nach München befinden soll.

Kovac machte jedoch abermals deutlich, dass er sich "zu Namen" nicht äußern werde. Er sprach nur über Grundsätzliches, es waren Sätze wie: "Wenn wir im Klub eine Entscheidung treffen, dann stehen alle dahinter, alles wird einstimmig abgesegnet." Eine Linie, die Kovac sehr konsequent verfolgt, seit er seine Zuversicht hinsichtlich eines Transfers von Leroy Sané zum Ausdruck brachte - und dafür von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge öffentlich gerügt wurde. Ob Sané in diesem Sommer noch den Weg nach München findet, ist aktuell unsicher: Der Angreifer von Manchester City, für den die Münchner so viel Geld ausgeben wollten wie noch für keinen anderen Fußballer in der Vereinsgeschichte, hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen und fällt monatelang aus. Und nach den jüngsten Worten seines Trainers Pep Guardiola habe Sané ohnehin nie zum Verkauf gestanden.

Perisic spielte unter Kovac in der kroatischen Nationalmannschaft

Für den FC Bayern bedeutet das, dass er sich nach Alternativen umsehen muss auf dem Transfermarkt. Deshalb scheint jetzt Ivan Perisic, 30, in den Fokus gerückt zu sein, der Kroate steht derzeit in Diensten des italienischen Traditionsklubs Inter Mailand. Kovac selbst hatte ihm im Sommer 2015 einen Wechsel in die Serie A empfohlen, Perisic spielte zuvor in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Sie kennen und schätzen sich, seit Perisic unter Trainer Kovac für die kroatische Nationalmannschaft spielte. Und er würde passen zu der Maxime, die Kovac am Samstagnachmittag im Pressestüberl ausgab: Zuerst müsse man "schauen, wer eigentlich zu bekommen ist", dann werde so ein Transfer "diskutiert, durchgeführt und präsentiert".

Da trifft es sich schon mal gut, dass Perisic auf jeden Fall zu bekommen ist. In Mailand findet gerade so etwas wie ein Kehraus statt - und der wird vom neuen Trainer Antonio Conte ziemlich forsch vorangetrieben. Er hat die Öffentlichkeit schnell wissen lassen, dass gewisse Spieler unter ihm keine Zukunft haben. Perisic ist einer von ihnen. Das hat zum einen taktische Gründe, in einem Testspiel gegen Manchester United wurde Perisic sowohl auf der Außenbahn als auch im Angriff getestet, das Fazit von Conte fiel eher niederschmetternd aus: "Wir haben viel versucht, aber das Ergebnis ist alles andere als positiv. Ich glaube nicht, dass er sich in diesen Rollen zurechtfinden wird."

Über den anderen, wohl noch viel triftigeren Grund berichten die investigativen Sportreporter der italienischen Gazzetten schon seit Jahren. In der Kabine soll es zwei Lager geben, die nur bedingt miteinander können. Auf der einen Seite ein paar Spieler vom Balkan, auf der anderen ein paar aus Südamerika, mit Perisic und dem Stürmer Mauro Icardi als angebliche Gruppenführer und allerlei Kindereien als Resultat: Über die sozialen Netzwerke freundete sich Perisic etwa mit Maxi Lopez an, dem Ex-Gatten von Icardis Ehefrau und Beraterin Wanda Nara. Auf dem Platz boykottierten sie immer wieder mal den Torjubel, wenn der andere getroffen hatte. Solche Dinge eben. Dem Argentinier Icardi wurde daher im Winter die Kapitänsbinde entzogen, auch er steht zum Verkauf.

Über den sportlichen Wert von Perisic hat es vor der Ankunft Contes bei Inter jedoch selten Debatten gegeben. Der Kroate war lange so etwas wie der Alleinunterhalter im trägen Offensivspiel der Nerazzurri, er überzeugte mit Robustheit, einem irren Laufpensum und Torgefahr, im Vergleich zu Wolfsburger und Dortmunder Zeiten verbesserte er sich in eigentlich allen Bereichen. An seine herausragende WM 2018 in Russland, wo er mit Kroatien das Finale erreichte und Frankreich unterlag, konnte er in der vergangenen Saison dennoch nicht ganz anknüpfen.

Nach einer kurzen Bedenkzeit - Perisic dachte immer wieder mal öffentlich über einen Wechsel nach England nach - soll er sich für einen Wechsel nach München entschieden haben. Laut italienischen Medien zahlen die Bayern eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro, im nächsten Jahr soll es eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro geben. Vom 150 Millionen Euro schweren Investitionsvolumen, das der Klub für einen Sané-Transfer eingeplant haben soll, dürfte also noch etwas übrigbleiben.