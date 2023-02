Im Wirbel um die Kritik von Manuel Neuer am FC Bayern hat sich der frühere Torwart-Bundestrainer Sepp Maier, 78, auf die Seite des Torhüters geschlagen. Dieser sei der Kapitän der Bayern und dürfe doch mal seine Meinung sagen, zumal der entlassene Torwart-Trainer Toni Tapalovic Neuers Freund sei, sagte Maier bei Sport 1: "Ich bin natürlich auf der Seite von Manu. Ich war früher auch Torwart, und von daher liegt mir Manu mehr am Herzen. Zudem kenne ich ihn und Tapalovic gut." Die Trennung von Tapalovic sei "falsch" gewesen, befand der Weltmeister von 1974. Neuer, der wegen eines Skiunfalls bis Saisonende ausfällt, hatte am Wochenende in einem ausführlichen SZ-Interview die Entlassung Tapalovics unter anderem als "schweren Schlag" bezeichnet. "Manu hat Bayern schon so viele Spiele gerettet und immer Top-Leistungen gebracht, da darf er doch seine Enttäuschung zeigen. Das ist menschlich", findet Maier.

Nach Bayern-CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisierte auch Bayern-Präsident Herbert Hainer Neuers Vorgehen: "Es war für uns unverständlich und auch enttäuschend", sagte der 68-Jährige, und "enttäuscht ist bei mir noch mehr als sauer". Eine vorzeitige Vertragsauflösung als Folge des Interviews stehe aber "überhaupt nicht" zur Debatte.