Bayern tritt gegen Augsburg wieder mit Jérôme Boateng an. Trainer Hansi Flick erzählt, dass er nicht interessiert sei an Angeboten aus dem Ausland - und spricht über eine mögliche sportliche Zukunft in München.

Irgendwann ging es auch um die "Dinge", wie Hansi Flick es selbst bezeichnete. Der Trainer des FC Bayern hat mit seiner Mannschaft 13 der vergangenen 14 Spiele gewonnen, er hat zum Geburtstag von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einen Stift geschenkt bekommen sowie eine wenig subtile Anspielung auf eine Vertragsverlängerung ("und mit Stiften unterschreibt man ja beim FC Bayern manchmal auch Papiere") - die Dinge, das ist also im Grundsatz die Frage: Warum hat der Klub mit dem Trainer Flick noch nicht verlängert?

Die Debatte wurde diese Woche erweitert durch Medienberichte, die ein Interesse von mehreren Premier-League-Klubs am Münchner Trainer dokumentierten. Flick selbst zeigte sich am Freitag loyal, er blocke Anfragen derzeit grundsätzlich ab: "Bayern München ist mein Ansprechpartner, und wir haben Dinge ausgemacht, die weiterhin bestehen." Die "Dinge" sind wohl Gespräche, aber darüber reden wollte Flick nicht, er fokussiere sich auf die nächste Partie.

Seine Konzentration liegt also auf dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg. Flick kann auf ein paar Rückkehrer setzen: Lucas Hernández und Javi Martínez stehen zur Verfügung, auch Jérôme Boateng, der wegen eines Infekts beim Pokalspiel auf Schalke gefehlt hatte, sei wieder fit. Kingsley Coman hingegen "ist noch nicht so weit, dass er auflaufen kann", sagte Flick.

Interessant ist, wer gegen Augsburg Mittelstürmer Robert Lewandowski ersetzen wird. Vergangenes Wochenende gegen Hoffenheim war das Joshua Zirkzee, auf Schalke war es Thomas Müller. Wer am Sonntag spielt, sagte Flick, habe er noch nicht entschieden, er verwies aber darauf, dass er "all zu viele Alternativen" nicht habe - eine wäre noch Serge Gnabry. Zu viele Experimente will Flick nicht wagen, er betonte, dass Augsburg den Bayern in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren "weh getan" habe. Außerdem verwies er darauf, dass man gerade diese Spiele gegen unangenehme Gegner gewinnen müsse, um Meister zu werden.

Die achte Meisterschaft in Serie ist jedoch nicht das einzige Ziel der Mannschaft, die Chancen auf einen Titel sind auch im DFB-Pokal (hoch) und in der Champions League (noch völlig unkalkulierbar) noch gegeben - auch dank Flick. Doch warum hat der Klub dann noch nicht mit ihm verlängert?

Das Thema begleitet Flick nun lange genug, es bringt ihn nicht aus der Fassung. Er sagt: "Es macht zur Zeit unheimlich viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Was danach kommt, wird sich in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten...". Flick unterbricht sich, schmunzelt und korrigiert: "jetzt bleiben wir bei Wochen: zeigen".