In einem mühsamen Spiel gewinnt der FC Bayern nach dem 0:3 in Rotterdam beim SC Freiburg. Die beste Nachricht aus Sicht der Münchner: Der Vorsprung in der Tabelle wächst.

Von Sebastian Fischer, Freiburg

Die Bedingungen hätten es dem FC Bayern leichtgemacht, eines der enttäuschendsten Spiele der Saison zu verdrängen. 16 Grad zeigten die Thermometer im Breisgau, zahlreiche Menschen radelten – ja, dieses Klischee trifft beim SC Freiburg zu – bei Frühlingswetter mit leichten Jacken bekleidet zum Stadion. Wer wollte da an einen kalten und verregneten Januarabend in Rotterdam denken, an das 0:3 am vergangenen Mittwoch, die dritte Saisonniederlage in der Champions League, die fünfte insgesamt in dieser Spielzeit für die Münchner. War da was?