Der FC Bayern muss den angestrebten Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) ohne Kapitän Manuel Neuer und ohne Thomas Müller schaffen. Müller, 33, habe nach seinem Einsatz beim Champions-League-Sieg in Barcelona erneut Probleme im Hüft- und Beckenbereich, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Er wolle Müller nun eine ganze Woche "rausnehmen", um dessen Körper Ruhe zu geben. Neuer, 36, ist bereits seit Wochen am Schultereckgelenk verletzt. Beim Torwart arbeite man für ein Comeback "auf das nächste Wochenende" hin, so Nagelsmann. Aktuell geht der Trainer davon aus, dass beide, Neuer und Müller, für die WM in Katar fit werden.