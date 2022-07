Mathys Tel kommt von Stade Rennes an die Säbener Straße. Der französische Juniorennationalspieler hat zwar nicht einmal 50 Minuten Erstliga-Erfahrung, gilt aber als kommender Top-Stürmer.

Von Stefan Galler

Gerade mal 49 Minuten hat er in der französischen Liga bisher mitgewirkt - aufgeteilt auf sieben kurze Einsätze. Dazu kommen zwei Blitzauftritte in der Europa Conference League. Tore: Fehlanzeige. Doch das hält den FC Bayern offensichtlich nicht davon ab, Mathys Tel, der erst im April seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, für eine stattliche Summe an die Säbener Straße zu holen: Rund 20 Millionen Euro Ablöse lassen sich die Münchner den Offensiv-Allrounder angeblich kosten, inklusive möglicher Bonuszahlungen könnte der abgebende Verein Stade Rennes bis zu 28,5 Millionen Euro für sein Talent einstreichen.