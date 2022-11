Von Christoph Leischwitz

Martin Demichelis könnte noch als einer seiner Spieler durchgehen. Schlank, ein sportlicher, legerer Gang, ein hipper Undercut mit gegeltem Scheitel. Aber es gab doch auch mal diesen Demichelis mit Pferdeschwanz. Eine gefühlte Ewigkeit ist das her. Lange bevor sich Jens Lehmann gegen Argentinien einen Zettel in den Stutzen steckte, war der Innenverteidiger aus Argentinien ja schon nach München gekommen (bei der WM 2006 durfte er nicht dabei sein). Und nun, nach einem 4:1 des FC Bayern München II vor 800 Zuschauern gegen die SpVgg Ansbach, blickt er die Gegengerade im Grünwalder Stadion hinauf, dort stehen gut 100 Fans und klatschen ihm zu, einige jubeln.

In diesen Minuten zieht noch einmal seine ganze Zeit in München an seinem geistigen Auge vorüber, abzulesen ist das an seinen roten Augen. Wenig später im Kabinengang presst Demichelis die Lippen zusammen, er blickt zur Decke und sagt: "Ich bin, glaube ich, ein harter Mann, aber sehr sensibel. Ich habe diese Woche die Emotionen gut kontrolliert..." - er ist den Tränen sehr nahe. Der Abschied von der Fangruppe der Bayern-Amateure sei ein ganz besonderer Moment gewesen. Sie hätten so viel Leidenschaft wie er. Letztlich gehe es doch immer darum, Spaß zu haben im Fußball.

Es könne sein, sagte Martin Demichelis, 41, am Freitagabend, dass dies sein letztes Spiel bei Bayern München gewesen sei. Nach 175 Pflichtspielen und drei Jahren als Nachwuchstrainer ist es das Ende einer Ära und eines Publikumslieblings. "Ich fliege nach Argentinien, ich habe dort einen Termin. Es ist noch nichts fix", sagt er. Seine Erklärung wirkt vorbereitet. Der Verein tut sich bislang schwer, die Mitteilung offiziell zu machen, denn Demichelis will einfach erst unterschreiben bei River Plate, und im Grunde hat er ja Recht, dass erst dann alles offiziell ist. Aber würden die Bayern einen Verantwortlichen nach Südamerika fliegen lassen, wenn er dort nur vielleicht eine Unterschrift tätigt?

Zum Abschied schenkt ihm die Mannschaft noch einmal einen Sieg. Und ausgerechnet ein Innenverteidiger wie einst Demichelis, der 19-jährige Liam Morrison, schießt die Mannschaft in Demichelis' letztem Spiel zur Führung (40.). Nach dem Schlusspfiff umarmt der Trainer alle noch einmal, dann verabschiedete sich der frühere Profi mit einer Kabinenansprache - vorsichtshalber, na klar.

"Es stellt sich jetzt die Frage der Stabilität", sagt der organisatorische Leiter Jochen Sauer

Besonders erfolgreich war er als Trainer nicht, nicht nur, weil die Mannschaft aktuell bloß auf Rang fünf steht. 2019 holte ihn Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zur U19, es war ein Freundschaftsdienst, weil damals Miroslav Klose die U19 nicht übernehmen wollte. Anfang April 2021 übernahm Demichelis zusammen mit Danny Schwarz die U23 - Ende Mai stieg die Mannschaft aus der dritten Liga ab. In der Zwischenzeit absolvierte er den Lehrgang zur Uefa-Lizenz, jetzt ist er universell einsetzbar. Bei seiner nächsten Station, als Cheftrainer in der argentinischen Heimat bei River Plate, sollen auch vor allem persönliche Beziehungen den Ausschlag für seine Verpflichtung gegeben haben.

Sein Nachfolger als U23-Trainer war am Freitagabend auch im Stadion, er ist es so gut wie immer: Holger Seitz wird nunmehr zum dritten Mal das Team übernehmen. Als Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums mag das möglicherweise rein karrieremäßig ein Rückschritt sein, aber es hat nun ein Umdenken stattgefunden am Campus: "Es stellt sich jetzt die Frage der Stabilität", sagt der organisatorische Leiter Jochen Sauer. In den vergangenen Jahren kamen und gingen unter anderem Erik ten Hag, Tim Walter, Sebastian Hoeneß. "Wir freuen uns über jeden Trainer, der sich entwickelt. Aber jetzt haben wir schon so viele Trainer auf ein höheres Level gebracht." Es sei an der Zeit, den Fokus wieder auf das Hauptaugenmerk zu richten, nämlich die erfolgreiche Spielerausbildung, ergo: Beständigkeit ist gefragt auf dem Trainerposten der wichtigsten Ausbildungsmannschaft.

Seitz, der die Mannschaft auch schon zum Aufstieg in die dritte Liga führte, sei ein Garant dafür. Im Übrigen habe man jetzt auch nicht den für diesen Fall logischen Schritt gewählt und den U19-Trainer hochgezogen. Danny Galm sei selbst noch nicht lange im Amt, außerdem hätte man dann mitten in der Saison Unruhe in noch mehr Teams gebracht. Bis zur Winterpause bleibe ansonsten alles, wie es ist, zum Glück sei die Pause ja lang - auch um einen Nachfolger für Seitz auf der leitenden Position zu finden. Der wiederum, so hört es sich an, wird ein Wörtchen mitreden dürfen bei der Zusammenstellung des Co-Trainer-Teams in der Winterpause. Sie sollen ja schließlich dann auch richtig lange zusammenarbeiten.