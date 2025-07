Nach 14 Jahren Verantwortung hört Marko Pesic bei den Basketballern des FC Bayern auf. Er erklärt, wie ihn Uli Hoeneß geprägt hat, wie die Mannschaft in der kommenden Saison aussieht – und ob er Vizepräsident der Münchner werden will.

Interview von Ralf Tögel

Für seine Verhältnisse schlendert Marko Pesic, 48, sehr entspannt zum Gesprächstermin in sein Stammcafé an der Münchner Freiheit, natürlich überpünktlich, wie immer. Die vergangenen Wochen waren nervenaufreibend, die Basketballer des FC Bayern führten sie aber mit dem Titelgewinn zu einem positiven Ende. Es war die letzte Meisterschaft unter der Leitung des Geschäftsführers Pesic. Nun spricht er darüber, wie er den Verein hinterlässt, er skizziert seine Zukunft und erzählt, was er „seinem“ FCB noch zutraut.