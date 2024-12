Der verletzte Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern weiter. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters war nach seinen Rippenbeschwerden vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) gegen Schachtar Donezk nicht im Abschlusstraining in München dabei und tritt die Reise nicht an. Neuer wird in Gelsenkirchen, wo die Ukrainer wegen des Krieges ihre Heimspiele austragen, erneut von Daniel Peretz vertreten. Der Israeli Peretz steht damit vor seinem ersten Spiel in der Königsklasse. Der 24-Jährige hatte den Platz von Neuer nach dessen Platzverweis beim Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen eingenommen und war beim 4:2 in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim zur Premiere in der Startelf im Tor der Bayern-Profis gekommen. Schon dort hatte Neuer wegen der Rippenverletzung pausiert.