Lothar Matthäus schlüpft in die Rolle seines Lebens

Der frühere Bayern-Profi versucht als TV-Experte, die Umstände der Entlassung von Trainer Nagelsmann aufzudecken. Und obwohl Matthäus mit den richtigen Fragen den Klub in Brand steckt, ist er dafür der Falsche: Er hängt emotional viel zu tief drin beim FC Bayern.

Von Philipp Schneider

Am Nachmittag des 1. April brauste Oliver Kreuzer gerade mit seinem Assistenztrainer Zlatan Bajramovic über die Autobahn, um sich ein Testspiel in den Niederlanden anzuschauen, als ihn eine Email seines Klubs erreichte. Dort, lesend auf dem Autositz, erfuhr Kreuzer, dass er soeben als Sportgeschäftsführer beim Zweitligisten Karlsruher SC freigestellt worden war. Ende, Aus, nach sieben Jahren. Es handle sich nicht um einen Aprilscherz, bestätigte ein Sprecher des Vereins auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, nachdem einige Fans auf den Social-Media-Kanälen diese Vermutung geäußert hatten. Er sei "schockiert", teilte der langjährige Profi des FC Bayern mit. Vielleicht war Kreuzer zumindest ein bisschen froh, dass die schlimme Nachricht nicht auch noch in seinem Spam-Ordner gelandet war.