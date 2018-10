22. Oktober 2018, 14:08 Uhr FC Bayern Zweieinhalb Tore fürs Betriebsklima

Robert Lewandowski schießt beim 3:1 gegen Wolfsburg das erste und das zweite Tor, das dritte bereitet er vor.

In europäischen Spitzenspielen und auch bei der WM hatte Lewandowski 2018 eine durchwachsene Bilanz, was ein Grund dafür sein mag, dass er noch bei den Bayern stürmt und nicht zum Beispiel bei Real Madrid.

Wie groß die Abhängigkeit des FC Bayern von der Form des Polen ist, muss sich zeigen - Trainer Niko Kovac hat immer noch eine gute Auswahl zur Verfügung.

Von Peter Burghardt , Wolfsburg

Hinter dem VW-Werk ging sehr schön die Sonne unter, als Niko Kovac auf einem Podium der Volkswagenarena saß und seine Bayern lobte. Den Himmel wird angesichts des stets und derzeit wieder besonders weltbewegenden Themas FCB vielleicht nicht jeder im Blick gehabt haben, aber wer mochte, der sah durch die Fensterfront ein kitschig leuchtendes Rosa und Orange zwischen Schornsteinen und Wolkenfetzen. Eine friedliche Dämmerung, bei der letzten Pressekonferenz zwei Tage zuvor war die Münchner Gemütslage noch fiebrig gewesen, vor allem in der bereits legendären Verlängerung.

Am Freitag an der Säbener Straße hatte der Trainer Kovac nach seiner Wochenendvorschau bekanntlich Platz gemacht für die Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß (Hasan Salihamidzic war auch dabei). Deren Auftritt wurde ein praktisch globaler Renner, auf dem Rasen kaum mehr zu schlagen, da haben die Herren die Latte hoch gelegt. Sie schimpften auf Bayernberichterstatter, Rummenigge verwies auf Grundgesetz und Menschenwürde - eine rundum bizarre Veranstaltung und ernsthafte Konkurrenz für die ähnlich verwirrende Flasche-leer-habe-fertig-Rede aus dem Jahre 1998 von Giovanni Trapattoni, einem von Kovacs lustigsten Vorgängern.

Nicht zuletzt Niko Kovac musste danach erst recht schwer hoffen, dass es nach zuletzt vier erfolglosen Partien nicht auch in Wolfsburg schiefgehen würde. Das Land hätte ein Fass Spott über dem Serienmeister mit seinen eigenwilligen Menschenrechtlern ausgegossen. "Man hat gesehen, dass viel Druck auf diesem Spiel lag", setzte Kovac an, als es überstanden war. Beim 3:1-Sieg ging ja fast alles glatt. Das hatte weniger mit den Gesetzeshütern Rummenigge/Hoeneß auf der Tribüne zu tun als damit, dass der nicht immer mit Liebe überschüttete Robert Lewandowski wie üblich gegen Wolfsburg zu Hochform auflief.

Der Stürmer schoss den Münchnern beim 3:1 das erste Tor und das zweite Tor und bereitete das dritte Tor durch James Rodriguez vor, clever und elegant. Es waren am achten Spieltag sein vierter und fünfter Saisontreffer, so gerät den Bayern Borussia Dortmund nicht außer Reichweite, und Lewandowski bleibt in der Schützenliste an den jungen Herausforderern Paco Alcácer und Luka Jovic dran. Fünfmal hatte der Frankfurter Jovic am Abend zuvor getroffen, Lewandowski waren 2015 gegen seinen Lieblingsgegner Wolfsburg genauso viele Tore gelungen. Diesmal genügten ihm zweieinhalb, und es wären noch mehr geworden, hätte nicht der Wolfsburger Torwart Koen Casteels ebenfalls einen ausgezeichneten Tag erwischt.

So ließ sich einmal mehr besichtigen, dass es den Bayern dann gut geht, wenn es ihrer wichtigsten Offensivkraft gut geht. Und umgekehrt. Der Autoklub war ein dankbarer Sparringspartner nach den unerfreulichen Wochen seit dem 22. September, an dem Kovacs Ensemble zuvor letztmals gewonnen hatte. Am Dienstag in der Champions League bei AEK Athen und am Samstag in der Bundesliga bei Mainz 05 könnte die Erholungsphase weitergehen, aber was ist, wenn die richtigen Rivalen kommen? In europäischen Spitzenspielen und auch bei der WM hatte der inzwischen 30-jährige Lewandowski 2018 eine durchwachsene Bilanz, was ein Grund dafür sein mag, dass er noch bei den Bayern stürmt und nicht zum Beispiel bei Real Madrid.