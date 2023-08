Von Philipp Schneider, Singapur

Leon Goretzka trug seine Fußballschuhe, als er sich nach der 45. Minute im Singapurer Nationalstadion in Bewegung setzte. Er trug ein Paar Schuhe in den Händen, nicht nur eines an den Füßen. Und er rannte auch nicht auf den Rasen, um den FC Bayern zumindest wie zuletzt eine Halbzeit lang als Kapitän einer B-Elf anzuführen. Goretzka schlurfte in die Kabine. Als letzter Mann.