Kritik am Kritiker

Karl-Heinz Rummenigge, der Klubboss des FC Bayern, fordert vor der Champions-League-Partie gegen Tottenham von Joshua Kimmich eine "große Leistung" nach dessen Kritik am eigenen Team.

Der Faktor, hat Karl-Heinz Rummenigge am Montag gesagt, sei "exklusiv die Leistung, egal wie alt einer ist". Gesprochen hat der Klubboss des FC Bayern dabei über Joshua Kimmich, und was den Faktor Leistung angeht, sah das Wochenende des 24 Jahre alten Kimmich so aus: Er lief mehr als alle seine Mitspieler, er hatte die drittmeisten Ballkontakte, spielte die drittmeisten Pässe, zwei seiner 79 Zuspiele leiteten einen Treffer ein beim 3:2 gegen Paderborn. Für Kimmich war das ein relativ gewöhnlicher Arbeitstag. Relativ gewöhnlich war auch, dass er später seine Meinung sagte; sein Team habe "zu viele Fehler" gemacht, meinte er, und dass auch schon nach den vergangenen Partien kein Spieler "mit der Art und Weise zufrieden" gewesen sei. Für Rummenigge war das dennoch etwas zu viel Meinung, trotz Kimmichs Leistung.

Vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel an diesem Dienstag (21 Uhr) bei Tottenham Hotspur sagte der Klubboss über Kimmich: "Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen, nach oben halten, und dann müssen alle demjenigen hinterher rennen. Aber dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt bei sich selber auch haben." Und der Sportdirektor Hasan Salihamidzic ergänzte: "Wenn er Kritik äußert, dann muss er vorneweg gehen und Top-Leistungen bringen. Wer die Klappe aufmacht, der muss auch vorneweg marschieren. Das tut er auch."

Dass Kimmich inzwischen einer der wichtigsten Spieler ist, da sind sie sich bei Bayern einig. Doch sie beobachten auch genau, wie oft und wozu sich der Nationalspieler äußert. Vor einer knappen Woche erst hatte Kimmich im Sportstudio dem Präsidenten Uli Hoeneß widersprochen, der Marc-André ter Stegen attackiert hatte, nachdem dieser sich wiederum über seine Situation im deutschen Tor beschwert hatte. Für Kimmich waren ter Stegens Aussagen dagegen "nichts Schlimmes".

Und das gilt eigentlich auch für Kimmichs Sätze aus Paderborn.