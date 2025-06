Ob es denn in der kommenden Saison zumindest einen harten Kern geben wird? „Der harte Kern“, Holger Seitz seufzt kurz, „hat uns schon in der vergangenen Winterpause verlassen.“ Damit meint der Trainer der FC Bayern-U23 natürlich den ehemaligen Führungsspieler Timo Kern, der seine Karriere vorzeitig beendete. Als damals auch noch der Routinier Steve Breitkreuz ausfiel, rutschten die wahrlich sehr jungen Bayern in der Tabelle der Fußball - Regionalliga ab. Und auch, wenn beim Trainingsstart am Montag noch gar nicht alle Spieler anwesend waren: Die Erfahrung der Rückrunde mit sieben Niederlagen bei nur sechs Siegen prägt die aktuelle Kaderplanung des Campus. Um einen Titelfavoriten für die Regionalliga auszurufen, ist es freilich noch zu früh. Doch die neuesten Verpflichtungen und die Tatsache, dass sich die Bayern dem Vernehmen nach auch für ihre zweite Mannschaft weiter auf dem Transfermarkt umsehen, zeigt zumindest, dass die U23 ab Mitte Juli wieder eine prominentere Rolle spielen soll.

Den harten Kern gab es in Wahrheit nie, denn der FCB II ist zum größten Drehkreuz auf den vielen Reisen in Richtung Profifußball geworden. 45 Spieler waren hier vorige Saison im Einsatz, inklusive Gastspielern tummelten sich im Training insgesamt nicht weniger als 89. Und auch jetzt sagt Seitz: „Die Konkurrenz ist groß, keiner kann sich sicher sein, dass er in der Startelf steht.“ Demnach nicht einmal der 27-jährige Richard Heinz, wobei gerade in seinem Fall die Strenge auch ein wenig demonstrativ sein dürfte. Der Offensiv-Allrounder bringt Drittliga-Erfahrung von Alemannia Aachen mit, im Aufstiegsjahr 2023 war er Torschützenkönig der Regionalliga West. Geholt wurde er ebenfalls auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Spielzeit. „Mein erstes Trikot war vom FC Bayern. Für mich geht also ein Traum in Erfüllung“, wird Heinz in der Presseerklärung zitiert.

Der Sportliche Leiter am Campus, Markus Weinzierl, sagt, Heinz solle der Mannschaft „mehr Halt“ geben. Seitz erklärt, er solle unter anderem „für unsere spielstarken Mittelfeldspieler Anspielstationen“ generieren. Vom Drittliga-Absteiger SV Sandhausen kommt zudem der gelernte Mittelstürmer Richard Meier, 21, von dem sie am Campus sehr viel halten: „Wir wollen die Entwicklung von Richi vorantreiben“, sagt Seitz. Meier habe sich trotz vieler auch höherklassiger Angebote für die U23 entschieden, um sich noch weiter entwickeln zu können.

Wenngleich auch er harte Konkurrenz bekommen dürfte: Wenn nämlich zugleich auch Jonah Kusi-Asare im Kader steht, der zurzeit mit den Bayern bei der Klub-WM weilt, hat das Trainerteam die Qual der Wahl. Mit dem Linksaußen Artur Degraf, 18, steht somit ein komplett neues Angriffstrio zur Verfügung, was zeigt, dass es den Bayern diesmal nicht allein um die Entwicklung der eigenen Spieler geht. Auch schon recht begeistert sind sie am Campus vom österreichischen Innenverteidiger David Heindl, 21. Der Vertrag von Steve Breitkreuz hat sich übrigens bis 2026 verlängert, auch er wird nach seinem Kreuzbandriss wieder spielen.

Der Meister der Regionalliga Bayern muss am Ende der Saison Aufstiegsspiele gegen den Meister der Nordost-Staffel bestreiten

Bleibt noch die Frage, was mit jenen Jugendspielern geschieht, über die zurzeit am meisten gesprochen wird. Konkret also mit Lennart Karl oder Adam Aznou, die zur Premiere der Bayern bei der Klub-WM gegen Auckland City spielen durften. Seitz sagt, ihr Status für die kommende Saison sei noch nicht endgültig geklärt – mit anderen Worten: Es hängt davon ab, welche Rolle sie bei den Profis einnehmen. Allerdings dürften gerade für den Durchstarter Karl Einsätze gegen Mannschaften wie den TSV Buchbach oder die SpVgg Hankofen-Hailing eher die Ausnahme sein.

Weil die vielerorts gewünschte Regional- und Drittliga-Reform wohl im kommenden Herbst sehr wahrscheinlich noch nicht beschlossen wird, muss der Meister der Regionalliga Bayern am Ende der Saison Aufstiegsspiele gegen den Meister der Nordost-Staffel bestreiten. Sollte es für die Bayern so weit kommen, dürfte sich für solche Partien aber doch recht schnell ein harter Kern zusammenfinden.