Von Philipp Schneider

Die Stadionuhr, leider zeigerlos, stand auf zwei Minuten vor 21 Uhr. Weit entfernt von zwölf Uhr mittags also. Und doch machten sich nun zwei Männer zu einem Duell bereit, das im Vorfeld der Partie bereits so freudig erwartet worden war, als träfen sich Charles Bronson und Henry Fonda am Bahngleis in Fröttmaning. Im Grunde war die Partie in diesem Moment schon gelaufen. 28 Minuten waren gespielt, der FC Bayern führte mit 2:0 gegen eine TSG 1899 Hoffenheim, die mit dem Mut all jener aufgetreten war, die ihre Revolver an der Saloontür an einen Hilfssheriff aushändigen mussten. Um sich heute einfach nur verprügeln zu lassen.