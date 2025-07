Herbert Hainer, 71, will den FC Bayern München drei weitere Jahre als Präsident führen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, will sich Hainer auf der Sitzung des Verwaltungsbeirats am 5. September erneut als Kandidat für das Amt des Präsidenten zur Verfügung stellen. Ende Oktober oder Anfang November findet dann die Wahl bei der Mitgliederversammlung statt; die genaue Terminierung erfolgt, sobald die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Termin des Heimspiels des deutschen Meisters gegen Bayer 04 Leverkusen festgelegt hat.