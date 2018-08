8. August 2018, 23:11 Uhr FC Bayern München Helden beim 2:20

Mal ein geerdetes Testspiel: Zwei Spieler des Zehntligisten FC Rottach-Egern treffen im Testspiel gegen den deutschen Rekordmeister.

Von Felix Haselsteiner

In Klagenfurt gegen Paris St. Germain, in Philadelphia gegen Juventus Turin, in Miami gegen Manchester City, in der Allianz Arena gegen Manchester United - die Saisonvorbereitung des FC Bayern München las sich bislang eher wie ein kosmopolitischer Weg zum Champions-League-Titel. Umso geerdeter ging es am frühen Mittwochabend im beschaulichen Rottach-Egern am Tegernsee zu, wo die Bayern ihr abschließendes Testspiel im Trainingslager 20:2 (7:2) gewannen. Die Tore erzielten Sandro Wagner (3), Robert Lewandowski (3), Kingsley Coman (3), Maximilian Franzke (3), Thomas Müller (2), James Rodríguez (2), Joshua Kimmich, Thiago, Sebastian Rudy und Franck Ribéry. Der Kolumbianer James kam erstmals in der Vorbereitung in einem Spiel zum Einsatz.

Die 2500 Zuschauer am Sportplatz des FC Rottach-Egern hatten ihren Spaß am einzigen echten Lokalauftritt des Rekordmeisters in der Vorbereitung. Das lag an der bewährten Kombination aus Bratwurst und Bier, aber auch am sehr seriösen FC Bayern, der offensichtlich wenig Wert darauf legt, ob die Vorbereitungsgegner in der zehnten Liga oder in der Premier League spielen. Die Startaufstellung mit Thiago - Martínez - Goretzka im Mittelfeld und Robben - Lewandowski - Coman im Sturm jedenfalls könnte so oder so ähnlich auch am Sonntag im Supercup gegen Eintracht Frankfurt auflaufen. Nach 20 Minuten stand es 5:0. Die Bayern nahmen das zum Anlass für ein wenig Sorglosigkeit, was zum überraschenden Halbzeitstand von 7:2 führte. Für Rottach trafen Dominik Pfluger und Andre Schmidt. Nach der Pause kehrten die Münchner in den seriösen Modus zurück.