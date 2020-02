Bayern-Spielerin Giulia Gwinn kehrt nach ihrer Verletzungspause in den Kader der Fußball-Nationalmannschaft zurück. Die 20 Jahre alte Abwehrspielerin steht im Aufgebot für den Algarve-Cup vom 4. bis 11. März, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte 26 Spielerinnen für das Turnier in Portugal. Ebenfalls nach verletzungsbedingter Pause wieder dabei sind Svenja Huth (VfL Wolfsburg) und Johanna Elsig (1. FFC Turbine Potsdam). Gwinn war am Ende des Jahres wegen einer Schulterverletzung lange ausgefallen. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, als die DFB-Frauen im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden waren und damit die Olympischen Spiele in Tokio verpassen werden, war Gwinn vom Weltverband Fifa als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden. In Portugal trifft die DFB-Auswahl am 4. März in Faro auf Schweden (18 Uhr MEZ) und im zweiten Spiel am 7. März auf Norwegen oder Dänemark (Anstoßzeit noch offen). Die Platzierungsspiele um die Ränge drei bis acht finden am 10. März statt, das Finale ist für den 11. März terminiert.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass die Viertelfinal-Partien der Frauen-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC Bayern in der Champions League live bei Sport1 übertragen werden. Das teilte der Sender am Montag mit. Die Münchnerinnen treffen am 25. März (18 Uhr) auswärts auf Titelverteidiger Olympique Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan. Doublesieger Wolfsburg spielt an dem Tag beim schottischen Rekordmeister Glasgow City (20.30 Uhr). Auch die Rückspiele am 1. April sind live auf Sport1 zu sehen. Anstoß in Wolfsburg ist dann um 18 Uhr, das Viertelfinal-Rückspiel der Bayern beginnt um 20 Uhr. Nach Senderangaben sind damit erstmals im Viertelfinale der Frauen-Champions-League alle Partien der deutschen Vereine live im Free-TV zu sehen. Das Finale der Königsklasse ist am 24. Mai in Wien.