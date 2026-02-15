Der Satz hätte leicht missgedeutet werden können, aber der Mann, der ihn sprach, konnte es kaum herabwürdigend gemeint haben. „Wir erwarten nichts Besonderes von Leon“, sagte Vincent Kompany. „Nur das, was er immer macht. Und das hat er heute gebracht. Nicht weniger, nicht mehr.“
Leon Goretzka beim FC BayernDer hochgeschätzte Teilzeitler
Lesezeit: 4 Min.
Beim 3:0 gegen den SV Werder bringt Leon Goretzka all das auf den Rasen, weswegen ihn Trainer Vincent Kompany im Januar unbedingt beim FC Bayern halten wollte: Er bereitet vor, trifft – und erzeugt Widerstandskraft.
Von Thomas Hürner, Bremen
Leon Goretzka beim FC Bayern:Survival of the Fittest
Seit 2023 will der FC Bayern den Mittelfeldspieler Leon Goretzka verkaufen, doch der überlebte zwei Trainer und eine nervige Debatte. Sein wahres Problem hat nicht nur mit seinem Fußballspiel zu tun.
