20. August 2018, 09:40 Uhr FC Bayern München Gegen den Bratwurst-Plan

Nach dem mühsamen Pokalspiel gegen Drochtersen muss sich Bayern-Trainer Kovac etwas einfallen lassen für den Bundesliga-Start gegen Hoffenheim.

Die Offensive der Münchner scheint noch Probleme zu haben.

Außer Lewandowski ist derzeit noch keiner so richtig torgefährlich.

Von Sebastian Fischer

Man tritt dem Trainer Lars Uder nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass sein Wirken bislang nicht prägend war für die Entwicklung des deutschen Fußballs. Das Wort "bislang" könnte allerdings in diesem Zusammenhang noch eine entscheidende Bedeutung bekommen.

Bislang war Uder einfach nur ein sympathischer von vielen Fußballtrainern des Landes. Uder, 36, ist ein Realschullehrer, dem seine Schüler zum Geburtstag einen Kuchen backten, der Mountainbiken und Windsurfen mag, alles nachzulesen auf der Webseite des Viertligisten SV Drochtersen/Assel, den er seit dieser Saison trainiert. Seit Samstag ist er jedoch ein Trainer, der auf simple Art und Weise Schwächen im Team des als uneinholbar geltenden deutschen Meisters gefunden hat.

Es war im Gesicht von Niko Kovac abzulesen, dass er sich als Trainer ertappt und ein wenig peinlich berührt fühlte, als Uder am Samstagabend im kleinen Pressekonferenzraum in Drochtersen zwischen engen Backsteinwänden an einem provisorisch platzierten Tisch seinen Plan referierte. Drochtersen/Assel ist ein für seine hervorragende Bratwurst bekannter Verein, weil die schon 2016 das Thema war, als der Klub gegen Borussia Mönchengladbach in der ersten Pokalrunde nur 0:1 verlor. Und nun, nach dem 0:1 gegen den FC Bayern, sprach Uder über eine Taktik, die nach einer Spielklasse klang, in der man die Bratwurst noch wertschätzt.

Niko Kovac war anzusehen, dass er sich als Trainer ertappt fühlte

Nach einer halben Stunde hatte der Viertligafußballer Florian Nagel die große Chance zum Führungstor gehabt, er war allein vor Manuel Neuer aufgetaucht, nach einem Einwurf, den Javier Martinez unglücklich verlängerte und Rafinha unterschätzte. "Einwurf, pressen, zustellen, draufgehen, querspielen, vorm Tor das Ding reinhauen", das sei der Plan gewesen. Und er habe auf Recherche basiert, sagte Uder. "Ich meine, gegen Hamburg habt ihr auch so eins kassiert", sagte er fragend in Richtung Kovac und kannte natürlich die Antwort. "Stimmt", sagte der Bayern-Trainer.

Kovac arbeitet nun seit bald rund zwei Monaten für die Münchner, am kommenden Freitag wird es am ersten Spieltag gegen Hoffenheim zum ersten Mal so richtig ernst. Und sein erstes richtig schwaches Spiel mit glücklichem Ende, aber ein paar durchaus interessanten Erkenntnissen hat er nun auch hinter sich gebracht.

Da war zunächst mal die Defensive, über deren Zusammensetzung in dieser Saison noch gesprochen werden wird. Von seinen drei Innenverteidigern Mats Hummels, Niklas Süle und Jérôme Boateng, die Kovac laut offiziellen Aussagen alle gleich "Weltklasse" findet, spielten Hummels und Boateng. Letzterer könnte den Verein noch verlassen, Präsident Uli Hoeneß wiederholte am Sonntag seine Bereitschaft, den Nationalspieler für eine standesgemäße Summe nach Paris verkaufen zu wollen. Ob der Einsatz ein Zeichen in Richtung des Vorstands gewesen sei, Boateng behalten zu wollen - diese Frage ließ Kovac ausweichend im Raum stehen.