Die Frauen des FC Bayern feiern den Pokalsieg und das Double – die Dankbarkeit für Trainer Alexander Straus, den es in die USA zieht, ist groß. Warum geht er ausgerechnet jetzt, wo es so gut läuft?

Von Anna Dreher, Köln

Es dauerte eine Weile, bis sich zumindest zwei, drei Spielerinnen des FC Bayern von der Party auf dem Rasen im Müngersdorfer Stadion losreißen konnten. Sie hatten die übliche Siegerrunde gedreht, bis sie vor dem Fanblock hängen blieben und sich feiern ließen. Und dann war jemand auf die Idee mit der Polonaise gekommen, womöglich Klara Bühl, die erklärtermaßen zum „Eventmanagement-Team“ gehört und für gute Laune und Partys zuständig ist. Jedenfalls hüpfte Bühl vorneweg, den DFB-Pokal hielt sie mit beiden Händen so routiniert fest, als trage sie ihn jede Woche spazieren. Sie sangen von einem Zug, der keine Bremse hat, und so in etwa müssen sie sich gefühlt haben, nachdem sie gegen Werder Bremen etwas in Ziel gebracht hatten, was sie zuvor noch nie erreicht hatten: das Double aus Meisterschaft und Pokal.