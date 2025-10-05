Beim völlig ungefährdeten 3:0 in Frankfurt zeigt der FC Bayern die im Vorjahr vermisste Fähigkeit, ein Spiel herunterzudimmen und zu kontrollieren. In der Offensive ragt diesmal Luis Díaz heraus.

Es ist eher die Ausnahme, dass man Vincent Kompany mit den Fußballern des FC Bayern ein Tor auf dem Spielfeld feiern sieht. Die berühmteste Szene stammt bislang aus dem vergangenen Winter. Ende Februar gewannen die Münchner 3:1 beim VfB Stuttgart, und nach dem letzten Treffer in der 90. Minute, einem der vielleicht wichtigsten auf dem Weg zur Meisterschaft, sprintete der Trainer zum Torjubel bis in die Region um die Eckfahne.