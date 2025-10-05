Es ist eher die Ausnahme, dass man Vincent Kompany mit den Fußballern des FC Bayern ein Tor auf dem Spielfeld feiern sieht. Die berühmteste Szene stammt bislang aus dem vergangenen Winter. Ende Februar gewannen die Münchner 3:1 beim VfB Stuttgart, und nach dem letzten Treffer in der 90. Minute, einem der vielleicht wichtigsten auf dem Weg zur Meisterschaft, sprintete der Trainer zum Torjubel bis in die Region um die Eckfahne.
FC Bayern gewinnt in Frankfurt„Heute müssen wir über Lucho sprechen“
Lesezeit: 4 Min.
Beim völlig ungefährdeten 3:0 in Frankfurt zeigt der FC Bayern die im Vorjahr vermisste Fähigkeit, ein Spiel herunterzudimmen und zu kontrollieren. In der Offensive ragt diesmal Luis Díaz heraus.
Von Sebastian Fischer, Frankfurt
3:0 in Frankfurt:Erbarmungslos konsequente Bayern
Es gibt angenehmere Aufgaben, als zum Abendspiel bei Eintracht Frankfurt anzutreten. Der Tabellenführer aus München gewinnt trotzdem 3:0 – für den deutschen Fußball bedeutet das nichts Gutes.
