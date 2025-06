Die Basketballer des FC Bayern München haben in einem Herzschlagfinale Ratiopharm Ulm mit 81:77 niedergerungen – und die Saison mit der Verteidigung des deutschen Meistertitels gerettet. Nach dem Pokal-Aus und den verpassten Euroleague-Playoffs fand eine extrem fordernde Saison im 83. Saisonspiel ein versöhnliches Ende. In einer nervenaufreibenden Best-of-five-Serie und mit dem Aus vor Augen, hatten die Münchner zunächst am Dienstag den Ulmer Matchball abgewehrt. Und nun rangen sie die tapfer kämpfenden Schwaben im finalen Spiel im erneut proppenvollen SAP-Garden, der somit in allen 27 Heimspielen ausverkauft war, erst in den Schlusssekunden und mit den letzten Kraftreserven nieder.